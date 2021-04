Madé Neumair ha rivisto il corpo del padre dopo il ritrovamento. L’uomo è stato ucciso dal fratello, Benno. Anche la mamma Laura è stata uccisa insieme al padre Peter. E poi il ragazzo ha cercato di occultare i cadaveri, che però il fiume ha riportato a galla dopo tanto tempo. Madé Neumair ha raccontato com’era il corpo di suo padre dopo tutto questo tempo.

La sorella di Benno, giovane personale trainer in carcere reo confesso dell’omicidio dei suoi genitori, ha confessato di aver visto il corpo di suo padre. Nello stesso giorno Benno Neumair in prigione diceva di sentirsi sollevato per il ritrovamento del cadavere del padre.

Per mio fratello è un sollievo che una delle sue menzogne per una volta è vera.

Queste le parole della giovane scritte in una lettera in cui commenta le parole del fratello dopo il ritrovamento del corpo del papà.

Da lui non c’è stato alcun pentimento e troppe parole inventate. Applausi”, ha proseguito la ragazza, “non si è mai preparati a capire un omicidio.

Madé Neumair parla del corpo straziato del padre

La ragazza rimasta orfana dei suoi genitori, uccisi dal fratello, ha raccontato come il corpo del padre è stato rinvenuto nel fiume Adige:

Vedo il suo braccio sotto all’orologio, la pelle rosicchiata da più di cento giorni in tempesta. Il mio papà fresco e allegro di prima mattina saltare in piedi come un ragazzino per salutarmi mentre bevo il caffè in cucina prima di uscire di casa, una delle tante visite a Monaco, i piedi scattanti, gli occhi allegri e curiosi, semplicemente perché sta iniziando un nuovo giorno. Vedo il mio papà venirmi incontro con un graffio sulla mano per dirmi con molta serietà di essersi ferito, lui spesso delicato, mi metti un cerotto.

Parole piene di dolore per aver perso così brutalmente la sua amata famiglia.