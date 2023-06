Madonna è stata costretta ad interrompere il suo tour a causa di un’infezione batterica, la pop star è al momento ricoverata in terapia intensiva.

La notizia è stata diffusa dal manager di Madonna. Ha fatto sapere che, fortunatamente, la famosissima cantante è fuori pericolo, ma ha bisogno di ulteriori cure mediche. Per questo, è costretta a cancellare il suo tour Celebration, previsto dal 15 luglio.

Le parole del manager di Madonna

Sabato 25 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato ad una degenza di diversi giorni in terapia intensiva. La sua salute sta migliorando, ma è ancora sotto cure mediche. In questo momento dovremo sospendere tutti i suoi impegni, compreso il tour.

Il manager ha fatto poi sapere ai numerosissimi fan di Madonna, che non appena avrà nuove notizie dalla struttura sanitaria, le comunicherà a tutti coloro che in queste ore sono in apprensione. Avrà modo anche di comunicare la nuova data del tour e le date di tutti i programmi della star che sono stati costretti a rimandare.

L’icona della musica pop ha 64 anni e non è la prima volta che si ritrova a dover affrontare un ostacolo del genere. Come sempre, tutti sono certi che ne uscirà vittoriosa, più forte di prima e pronta a risalire sul suo amato palco, per far sognare il mondo intero.

Madonna in queste ore sta ricevendo l’abbraccio virtuale e messaggi d’amore da ogni parte del mondo. La prova di quanto sia amata, di quanto il suo talento l’abbia resa una delle star della musica pop che sarà per sempre ricordata. Era entusiasta del suo tour, che la vedrà salire sul palco di ben 43 città in tutto il mondo. Lo aveva comunicato lei stessa prima della costretta pausa. Era pronta a dare lo spettacolo che tutti si aspettavano, a far sognare i suoi numerosissimi fan. E potrà farlo ancora, ha solo bisogno di un periodo di riposo.