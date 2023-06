Un lutto molto grave ha colpito il mondo della musica brasiliana e internazionale. Si è infatti spenta, all’età di 83 anni, la cantante carioca Astrud Gilberto. La sua voce non sempre perfettamente intonata ma molto calda e sensuale, simbolo della bossa nova, l’hanno resa uno dei punti di riferimento della musica verdeoro.

Nata a Salvador de Bahia il 29 marzo del 1940, Astrud Evangelina Weinert, in arte Astrud Gilberto, si trasferì da bambina a Rio De Janeiro e quando era adolescente iniziò a frequentare la casa di Nara Leão, cantante e chitarrista brasiliana considerata la madre della bossa nova.

L’influenza della Leão la indirizzò sulla strada musicale e su una carriera che sarebbe diventata leggendaria.

Legato al mondo della musica anche colui che sarebbe poi diventato suo marito e dal quale Astrud avrebbe preso il cognome, João Gilberto.

Il successo di Astrud arrivò negli anni sessanta, quando proprio insieme al marito si recò a New York per la registrazione del disco Getz/Gilberto, nel quale lei incise le parti in inglese di due canzoni dell’album: The Girl from Ipanema (Garota de Ipanema) e Corcovado.

L’addio ad Astrud Gilberto di sua nipote Sofia

A dare l’annuncio del decesso della cantante ci ha pensato sua nipote Sofia, che meglio di tutte ha saputo disegnare la Gilberto come persona e come artista.

Nel post pubblicato su Instagram, Sofia Gilberto Oliveira ha scritto: