Madre e figlia hanno perso la vita, la decisione dei familiari Verona, madre e figlia hanno perso la vita nel drammatico incidente. Ecco la decisione che hanno preso i familiari..

L’incidente avvenuto nella serata di sabato, sulla strada provinciale sette, a San Gregorio di Veronella, in provincia di Verona, ha scosso tutti. Una giovane mamma e sua figlia hanno perso la vita. I parenti hanno preso una decisione molto importante e tutte ne sono rimasti sorpresi.

Roxane Iardache, di ventotto anni e la mamma Elena Grigione, di cinquantadue anni, vivevano entrambe a San Martino Buon Albergo ed erano conosciute da tutti.

Nella serata di sabato, entrambe erano sulla loro Peugeot 206 e stavano tornando a casa, quando all’improvviso per cause ancora da chiarire, una Golf che proveniva dal senso opposto, ha perso il controllo e loro erano lì proprio in quell’istante.

L’impatto è stato inevitabile ed è stato frontale. Per le due donne non c’è stato nulla da fare. Entrambe hanno perso la vita sul colpo e sono rimaste incastrate nelle lamiere della loro macchina.

Alla guida dell’altra auto c’era un ragazzo di soli venti due anni, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Verona ed è ancora in gravi condizioni, infatti i medici ancora non sciolgono la sua prognosi. Sulla dinamica la polizia stradale, ancora non ha chiuso le indagini.

Secondo le informazioni che sono emerse dalle forze dell’ordine, il giovane, molto probabilmente, verrà indagato per omicidio stradale e ne dovrà rispondere. I famigliari delle due vittime, nelle scorse ore, invece hanno preso diverse decisioni, molto importanti.

Per prima cosa, hanno scelto di donare le loro cornee ed i loro tessuti, poiché sperano che possano aiutare altre persone in difficoltà.

In più, hanno anche deciso di riportare le due salme in Romania, affinché il loro rito funebre venga celebrato lì ed anche la loro sepoltura. Due morti davvero scioccanti, che hanno lasciato a bocca aperta tutta la comunità.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.

