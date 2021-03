Madre e figlia muoiono a distanza di un’ora per il Coronavirus

Entrambe colpite dal Coronavirus, madre e figlia sono morte a distanza di un’ora l’una dall’altra: è successo in provincia di Pescara, a Pianella, dove hanno perso la vita la signora Dorotea d’Amico, 92 anni, e la figlia Elisabetta Sommella, 59. La prima era ricoverata a Sulmona, presso il reparto di medicina: negli scorsi giorni sono sensibilmente peggiorate le sue condizioni di salute.

Coronavirus: stessa sorte nel giro di un’ora

Circa un’ora più tardi la medesima sorte è toccata alla figlia Elisabetta. La donna, manco 60enne, se ne è andata a causa della penuria di posti letto a Pescara, il che ha comportato il trasporto presso l’ospedale di Giulianova. Il quadro clinico della paziente è precipitato nel giro di poco tempo e ieri mattina pure per lei i medici non sono riusciti a evitare la tragica fine.

Sepolte insieme

Elisabetta Sommella lascia il coniuge Franco, le figlie Alessandra e Valentina, i nipoti Marco e Matteo, il fratello Eduardo. Madre e figlia verranno sepolte insieme. Il funerale si è officiato oggi nella chiesa di Sant’Antonio Abate, a Pianella, nel Pescarese, a partire dalle ore 14.30. Le salme saranno trasferite nel loro paese d’origine, Catignano, per la sepoltura.

L’intero Abruzzo, in particolar modo le province di Chieti e Pescara, è stato investito nelle settimane passate dalla terza ondata di contagi da Covid-19, imputati dalle autorità mediche specialmente alla variante inglese.

Indice Rt di poco inferiore a 1 in Abruzzo

In base al monitoraggio di ieri condotto dall’Istituto Superiore della Sanità, l’indice Rt è di poco inferiore a 1 (0,96), l’incidenza del virus è di 245 casi ogni 100 mila abitanti e in tutta la Regione i focolai sono in aumento.

Coronavirus: alta classificazione del rischio

Gli esperti hanno giudicato complessivamente alta la classificazione del rischio. Ieri si sono rilevati 273 episodi di Coronavirus, mentre i deceduti sono stati cinque.