Una tragedia doppia si è verificata nei giorni scorsi nel piccolo comune di Villafranca in Lunigiana, in provincia di Massa Carrara. Madre e figlio, rispettivamente di 78 e 45 anni, hanno perso la vita nella loro casa, a pochissime ore di distanza l’una dall’altro. Si chiamavano Matteo Veroni e Franca Porta Scarta. Un doppio lutto che ha sconvolto tutta la comunità.

Ha davvero dell’assurdo, oltre che del tragico, quando accaduto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, in una casa di Villafranca in Lunigiana, un piccolo comune di poche migliaia di abitanti, situato in provincia di Massa Carrara, in Toscana.

Matteo Veroni, camionista di 45 anni, appassionato di cavalli e molto conosciuto e ben voluto da tutti in zona, era appena rientrato in casa e stava salendo le scale. All’improvviso è stato colpito da un malore e si è accasciato a terra.

L’uomo ha provato a chiedere aiuto a sua madre, la signora Franca Porta Scarta. La anziana ha chiamato i soccorritori del 118, che giunti sul posto, però, purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita dell’uomo.

Nella disperazione, la 78enne ha deciso di far restare suo figlio in casa e allestire lì la camera ardente. Accerchiata dall’affetto di amici e parenti, in tarda serata la donna è stata convinta da questi ultimi ad andare a riposare in camera per un po’.

Durante il sonno, però, la stessa donna è stata colpita a sua volta da un malore e non si è più svegliata. Non ha retto al dolore per la scomparsa del figlio.

Cordoglio per la morte di madre e figlio

La doppia tragedia, come detto, ha sconvolto tutti in città. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia nelle ore successive ai decessi di madre e figlio.

Filippo Bellesi, sindaco di Villafranca in Lunigiana, ha detto: