Madre ritrova il figlio dopo 42 anni e scopre l’orribile verità su cosa le avevano fatto in ospedale

Questa storia incredibile arriva dal Cile ed ha come protagonista una madre di nome María Angélica González. Dopo 42 anni ha ritrovato quel figlio che credeva di aver perso per sempre, scomparso subito dopo la nascita.

Era arrivata in ospedale per dare alla luce il bimbo che portava in grembo, ma subito dopo il parto, l’infermiera le aveva detto di doverlo trasferire nel reparto di terapia intensiva, era prematuro e aveva bisogno dell’incubatrice. Poco dopo, la povera madre si è ritrovata costretta a dover ascoltare quelle dolorose parole, il piccolo non ce l’aveva fatta. Quello che però María non immaginava, è che si trattava solo di un’enorme bugia. Il neonato era stato rubato e poi adottato da altri due genitori che non avevano la minima idea di quale fosse la sua vera storia.

Madre ritrova il figlio perduto

Quel bambino ha vissuto ad Arlington, in Virginia ed è diventato un uomo di 42 anni. È stato proprio lui a scoprire la verità. Sapeva di essere stato adottato in Cile, ma era convinto di non avere nessun parente. Poi, un giorno ha letto una storia su un quotidiano, che raccontava di un uomo che aveva scoperto di essere stato rapito in Cile. Dentro di lui è scattato qualcosa, non era il primo caso e aveva il sospetto che potesse essere capitata anche a lui la stessa cosa. Ha iniziato a fare delle ricerche e ha scoperto la verità.

Per 42 anni sono stato creduto morto. 40 anni fa sono stato adottato dalla mia amorevole famiglia. Mi hanno dato ogni opportunità. Quello che però non sapevo è che qualcuno aveva ingannato la mia vera madre. Il governo del Cile aveva un piano malvagio per portare via i bambini dal paese, lontano dalle loro famiglie e farli adottare per soldi. I genitori adottivi inconsapevoli hanno pagato per ciò che ritenevano una pratica assolutamente legale. Quando la mia madre biologica ha chiesto il mio corpicino per potermi dare una degna sepoltura, le hanno risposto che oramai non era più possibile.

Queste le parole dell’uomo, che in lacrime finalmente ha potuto riabbracciare la sua mamma. Le foto hanno fatto il giro del mondo attraverso i social network e la loro storia ha commosso migliaia di persone. María non poteva crederci, quando ho saputo che era vivo il suo mondo è cambiato per sempre.

È un miracolo di Dio.

Le testate giornalistiche americane affermano che tra il 1960 e il 1990 sono stati rubati più di ventimila bambini ai propri genitori in Cile.