Una vicenda che ha scosso la Spagna e che in poche ore ha fatto il giro del mondo. Una madre ha tolto la vita alle sue figlie perché volevano passare il Natale con il loro papà.

Paola, guardia civil, si era separata col marito e il fatto che Iris e Lara potessero sentire la mancanza dell’uomo, la mandava su tutte le furie.

Dopo la tragedia, i parenti hanno voluto raccontare quello che succedeva all’interno di quella famiglia. La madre spesso prendeva un coltello e si accaniva verso il padre, davanti agli occhi delle sue bambine di 9-11 anni, per qualsiasi cosa avesse fatto. Anche per un ritardo 10 minuti.

Stanco di vivere in quel modo, l’uomo un giorno deciso di andare via e di lasciarla, non voleva più che le sue figlie vedessero quelle scene quotidiane.

Santiago, questo è il nome del papà, un anno fa era riuscito ad ottenere il divorzio e ogni volta che aveva a che fare con la moglie, cercava di evitare qualsiasi problema. Il giudice aveva dato l’affidamento alla donna, permettendo al padre di continuare a vedere le bambine.

Madre cercava di manipolare le sue bambine

Tuttavia a Paola non stava bene e cercava sempre scuse per non fargliele vedere. Voleva trasferirsi in Andalusia, a 600 km di distanza dall’uomo e aveva chiesto alle sue figlie di non dire al loro papà dove sarebbero andate a vivere.

Qualche settimana, fa la figlia più grande aveva raccontato alla nonna paterna che la mamma era arrabbiata perché le avevano chiesto se potevano passare il Natale con il loro padre. Nessuno però avrebbe mai potuto immaginare quello che sarebbe accaduto e di cosa sarebbe stata capace.

Nella serata nello scorso mercoledì, Paola ha tolto la vita alle sue figlie con la pistola di ordinanza e poi l’ha puntata verso se stessa.

Poco dopo, un collega è arrivato a casa della donna, preoccupato dal fatto che non si fosse presentata al lavoro e ha fatto la triste scoperta. I tre corpi giacevano ormai senza vita sul letto matrimoniale.