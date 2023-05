Dopo due lunghi giorni di ricerche, gli agenti sono riusciti a ritrovare il neonato di 2 mesi, portato via dall’ospedale dal suo papà. L’uomo con problemi di dipendenza, ora si trova in arresto, ma prima di arrendersi ha provato in tutti i modi a fuggire via.

Un episodio che ha davvero dell’incredibile e che ovviamente ha tenuto in sospeso migliaia di persone, visto che il piccolo aveva bisogno di cure urgenti e non poteva proprio uscire dall’ospedale.

Da una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, i servizi sociali hanno deciso di affidare il bambino ai sanitari del nosocomio di Magenta, poiché alla sua nascita aveva già problemi di dipendenze.

Dalle analisi infatti, hanno trovato tracce di oppiacei, metadone e benzodiazepine. Entrambi i genitori fanno uso di queste sostanze. Inoltre, da ulteriori accertamenti hanno scoperto che aveva una grave malformazione cardiovascolare.

Per questo motivo hanno disposto il suo ricovero. Il padre forse non riusciva proprio ad accettare questa imposizione. così nella giornata di mercoledì 3 maggio approfittando di una distrazione dei medici, si è intrufolato nel reparto.

Dopo aver preso il suo bimbo tra le braccia, lo ha portato via indisturbato. I dottori se ne sono presto resi conto ed alla fine, hanno fatto una denuncia alle forze dell’ordine.

Il ritrovamento del neonato di 2 mesi e del suo papà

Alla fine, nella giornata di venerdì 5 maggio è arrivata la svolta. Gli agenti hanno trovato l’uomo in un bar vicino al comune di Abbiategrasso. Aveva il figlio tra le braccia e quando ha visto le forze dell’ordine, ha rubato l’auto di una persona e si è recato in stazione.

Ha preso un treno ed è arrivato a Milano. I poliziotti lo hanno seguito durante tutto il tragitto e dopo diversi minuti, sono riusciti a fermarlo.

Prima di arrendersi l’uomo ha provato anche a prendere l’arma di un agente. Sono riusciti a fermarlo dopo diverso tempo ed ora si trova in arresto. Il suo bambino invece, è ora ricoverato ed affidato ad una clinica.