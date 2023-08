La notizia di un lutto molto grave ha travolto nelle scorse ore il mondo della musica statunitense ed ha scioccato in particolare gli appassionati di Hip Hop. Melvin Barcliff, il rapper meglio noto con lo pseudonimo di Magoo, si è spento improvvisamente a soli 50 anni. A darne il triste annuncio è stata sua moglie Meco.

Il noto artista statunitense si trovava nella sua casa a Williamsburg, come riporta il New York Times. Sua moglie, Meco Barcliff, ha fatto sapere tramite il quotidiano che aveva problemi di asma da qualche e tempo.

Nella ultima settimana, inoltre, avrebbe lamentato dei malesseri. Nulle però che potesse far immaginare un epilogo così tragico.

Nell’arco della sua lunga carriera, iniziata negli anni novanta, ha pubblicato un numero notevole di singoli e album. Si contano inoltre diverse e longeve collaborazioni con alcuni degli artisti più importanti della scena americana e mondiale, come Pharrel Williams, ma soprattutto Timbaland e Missy Elliot.

In particolare con Timbaland ha creato un sodalizio che è durato anni e che li ha visti, come duo, pubblicare ben 6 album, tutti di notevole livello e successo.

Lo stesso Timabaland ha mostrato tutto il suo shock e il dolore per aver perso un fratello, non solo un collega e compagno di viaggio nella musica.

Sui social l’artista ha pubblicato diverse foto e video, che raccontano i momenti più belli della loro avventura insieme.

Lunga vita a Melvin alias Magoo!!! 💔💔💔 Tim e Magoo per sempre 🕊️ 🕊️ 🕊️ riposa in pace mio re ❤️❤️❤️

Queste le parole di Timbaland. Missy Elliot, invece, anche lei stretta collaboratrice e amica di Melvin, ha voluto ricordare un aneddoto del giorno in cui si sono conosciuti:

Ricordo quando ci siamo incontrati da adolescenti e tu mi hai detto “Ehi, il mio nome è Melvin ed io ho riso così tanto. Ho detto: ‘aspetta, parli davvero così? 🫢’. E tu hai detto sì e io ho continuato a ridere. Ti ho detto allora che mi ricordavi Qtip e tu risposto che lui era uno dei tuoi emcee preferiti. E da quel giorno siamo diventati così fighi. Mi hai sostenuto dal primo giorno e mi hai chiamato Misdemeanor (crimine), perché è un reato avere così tanti talenti. Quindi per chi non lo sapesse, Magoo mi ha dato il nome Misdemeanor per la prima volta. Postare questo è semplicemente straziante, non ho più parole… 😭 🕊️💔