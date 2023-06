Big Pokey si stava esibendo in un concerto a Beaumont, in Texas, quando all'improvviso si è accasciato a terra: inutili i soccorsi per lui

Un evento improvviso e drammatico ha sconvolto il mondo della musica rap e Hip Hop statunitense. Il cantante 45enne Big Pokey, nome d’arte di Milton Powell, è deceduto proprio mentre si esibiva in un concerto Beaumont, in Texas. Era originario di Houston.

Forte lo shock negli Stati Uniti per l’improvvisa scomparsa di Milton Powell, uno degli artisti più amati e seguiti dell’intera scena rap e Hip Hop americana.

Big Pokey, questo il suo nome d’arte, si stava esibendo in un concerto organizzato nella città di Beaumont, in Texas, quando all’improvviso ha fatto un sospiro ed è caduto all’indietro.

Un malore che si è rivelato fatale per l’artista, che nonostante sia stato soccorso immediatamente non si è più ripreso.

La notizia è stata confermata dalla Screwed Up Click, un collettivo di rapper e produttori di Houston molto in voga in tutto il paese. Questo è quello che hanno scritto:

È con profonda tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa del nostro amato Milton ‘Big Pokey’ Powell. Lui è scomparsi il 18 giugno 2023. Era molto amato dalla sua famiglia, dai suoi amici e dai suoi fedeli fan. Nei prossimi giorni rilasceremo informazioni sulla sua celebrazione della vita e su come il pubblico potrà rendergli omaggio. Vi chiediamo di rispettare la sua famiglia e la loro privacy durante questo momento difficile. Big Pokey sarà per sempre ‘The Hardest Pit in the Litter’.

Big Pokey e gli altri artisti morti recentemente sul palco

Purtroppo quello che è capitato a Milton Powell è un dramma che nel passato prossimo si era già verificato. Due gli episodi simili che, recentemente, avevano scosso fan di tutto il mondo.

Nell’ottobre del 2022, ad esempio il cantante Mikaben, pseudonimo di Michael Benjamin, ha accusato un malore durante il concerto dei Carimi alla Accor Arena di Parigi ed è letteralmente crollato a terra.

A marzo scorso, invece, un destino praticamente identico era toccato a Costa Titch. L’artista si stava esibendo sul palco dell’Ultra South Africa, uno dei festival più importanti a livello continentale, quando improvvisamente si è accasciato a terra.

Tutti e tre erano ancora molto giovani, con una vita ed una carriera ancora davanti da vivere. Tre tragedie che hanno scosso milioni di fan di tutto il mondo.