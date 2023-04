I medici non hanno compreso la condizione di salute di Bethannie Booth, fin quando non è peggiorata ed è morta: aveva solo 24 anni

Negli ultimi giorni si è diffusa la drammatica storia di una ragazza di 24 anni chiamata Bethannie Booth.

Tutto è iniziato dopo la comparsa di alcune macchie rosse e protuberanze sul suo viso. Poi, sono arrivati i mal di testa frequenti e il mal di gola. Preoccupata per il suo aspetto e per la sua salute, Bethannie Booth si è rivolta a diversi medici, ma tutti le dicevano che era solo acne.

Tuttavia, le sue condizioni sono peggiorate giorno dopo giorno, fin quando i genitori sono stati costretti a portarla in ospedale.

I dottori hanno deciso di ricoverarla e di sottoporla alle cure, mentre cercavano di capire cosa le stesse accadendo. Purtroppo non sono riusciti a salvarle la vita. Lo scorso 31 marzo, il cuore di Bethannie Booth si è fermato per sempre.

Soltanto dopo il decesso, hanno scoperto che la 24enne aveva lo Streptococco A e un polmone che non funzionava più. Era sopraggiunta una sepsi, che purtroppo non le ha lasciato scampo.

A raccontare la sua storia alla BBC è stata la sorella. Sentiva che la sua situazione era grave, tanto che si era raccomandata con lei di organizzare un funerale bellissimo, dove le persone avrebbero dovuto indossare dei vestiti colorati e dei cappelli e avrebbero dovuto cantare le sue canzoni preferite. La sorella pensava che scherzasse, ma alla fine si è ritrovata a vivere quell’incubo.

L’hanno trasferita in un altro ospedale. Ha trascorso due settimane e mezzo attaccata a una macchina per insufficienza respiratoria acuta grave. Hanno fatto di tutto per salvarla, ma si è aggravata in modo incontrollabile e alla fine si è spenta per sempre.

Forse, sei medici avessero fatto all’inizio degli esami più approfonditi, oggi questa ragazza sarebbe ancora viva. I suoi familiari non riescono a darsi pace ed è per questo che hanno voluto raccontare la sua storia sul web.

In poche settimane è stata condivisa in ogni parte del mondo. Bethannie Booth era una ragazza sorridente e piena di vita. Chi la conosceva ha voluto ricordarla sui social network, pubblicando le sue ultime foto. La sua allegria e la sua bontà continueranno a vivere per sempre nei loro cuori.