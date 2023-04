I medici sono ancora increduli per quanto accaduto in quella stanza d'ospedale: la storia della piccola Jayah ha fatto il giro del mondo

Anche se al giorno d’oggi è difficile crederlo, i miracoli accadono e questa storia ne è la dimostrazione. La storia della piccola Jayah.

Era un giorno come un altro per la bambina di un anno e la sua mamma. Entrambe erano in casa e Jayah se ne stava buona buona sul divano a guardare la televisione. Così Julia Thrash, la madre, ne ha approfittato per andare in bagno.

Si è allontanata per pochi minuti, ma quando è tornata nel salotto, si è resa conto che la sua bambina era sparita. Ha iniziato a chiamarla e a cercarla ovunque, poi si è resa conto che la porta che portava al giardino era aperta. Così, si è precipitata all’esterno ed è stata allora che ha visto la scena più brutta della sua vita.

La piccola Jayah galleggiava a faccia in giù nella piscina. La donna è entrata nel panico, si è gettata in acqua, è riuscita a tirarla fuori e ha cercato invano di rianimarla. Non sapendo cosa fare, ha allertato il 911.

La bambina di un anno è stata trasportata in ospedale e i medici hanno fatto il possibile per salvarle la vita. Purtroppo non ci sono riusciti e dopo un’ora, hanno avvisato la mamma che non c’era più nulla da fare.

Erano tutti in attesa dell’arrivo del medico legale, quando è accaduto il miracolo. Jayah ha iniziato a tossire e ha ripreso a respirare. I dottori non riuscivano a spiegarselo e non sapevano cosa dire alla sua mamma. Era morta. Erano davanti a un vero e proprio miracolo.

Immediatamente hanno disposto il suo trasferimento, in elisoccorso, all’ospedale di Phoenix. La piccola è stata sottoposta a tutte le cure necessarie, la risonanza magnetica ha escluso lesioni cerebrali. Era ancora grave, ma la speranza era tornata.

Ha dovuto imparare tutto da zero, camminare, parlare e anche mangiare. Ma dopo mesi tra le mura dell’ospedale, è tornata la bambina di sempre.

La sua storia ha fatto il giro del mondo e un’insegnante di nuoto si è offerta di darle delle lezioni gratuite.

La scena più commovente è avvenuta il giorno delle dimissioni. I soccorritori che erano intervenuti nella sua abitazione, sono andati a trovarla e quando la bambina li ha visti, è corsa incontro ad uno di loro e lo ha abbracciato. Era il primo che l’aveva aiutata ed era come se lei lo sapesse e volesse ringraziarlo per averle salvato la vita.