A Breno, in provincia di Brescia, in Lombardia, vigili del Fuoco e Carabinieri sono al lavoro per svelare un mistero e per indagare per capire cosa possa essere successo in un istituto scolastico della città. Malore a scuola per studenti e professori, che improvvisamente sono stati male. Necessario per loro il ricovero in ospedale.

Nella mattinata di giovedì 5 maggio, presso l’istituto superiore di Breno, in provincia di Brescia, 7 alunni e 3 insegnanti hanno cominciato a stare male. Tutti avevano gli stessi sintomi: prurito, mancanza di fiato, difficoltà a respirare. Per molti è stato necessario il ricovero in ospedale.

Lo strano caso è avvenuto presso l’istituto superiore “Tassara-Ghislandi e ha colpito alcuni docenti e alcuni ragazzi con età compresa tra i 16 e i 17 anni. La scuola ha attivato immediatamente un protocollo di sicurezza che ha previsto anche l’evacuazione della scuola nel bresciano.

La scuola ha allertato immediatamente il 112, intervenuto nell’istituto scolastico superiore “Tassara-Ghislandi” con due squadre dei vigili del fuoco, due ambulante, un’auto medica e anche una pattuglia dei Carabinieri, per soccorrere studenti e docenti e capire cosa stesse accadendo.

Vigili del fuoco e Carabinieri stanno ancora facendo tutte le verifiche del caso per poter capire perché tutte quelle persone sono state colpite praticamente contemporaneamente dagli stessi sintomi. Al momento si esclude una fuga di gas.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, improvvisamente, intorno alle 9 di giovedì 5 maggio 2022, studenti e docenti hanno sentito un odore nauseabondo e insopportabile. Odore che li ha fatti stare male.

I sospetti, esclusa la pista di una fuga di gas, si concentrano sull’utilizzo di una bomboletta di spray urticante. La scuola è stata evacuata e le autorità hanno anche sospeso il concorso pubblico per insegnanti che si stava svolgendo all’interno dell’istituto. Alle 11 l’allarme è rientrato.