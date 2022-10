Matteo Stante ha perso la vita, improvvisamente, a soli 32 anni. Una tristissima vicenda che è accaduta a Lanciano, in provincia di Chieti, in Abruzzo.

Aveva organizzato, insieme ai suoi amici, tra risate e relax, una partita di padel. Ma proprio mentre stava giocando nel campetto, davanti agli occhi increduli di tutti i presenti, Matteo Stante si è accasciato a terra. Un malore improvviso che ha spezzato per sempre la sua vita.

Gli amici e il fratello hanno subito capito che qualcosa non andava, così hanno allertato i soccorsi. Tra i presenti, qualcuno ha iniziato a praticare le prime manovre di rianimazione, in attesa degli operatori sanitari. In breve tempo l’ambulanza ha raggiunto il campetto di padel e i sanitari hanno fatto il possibile per salvare la vita del 32enne. Purtroppo era già troppo tardi e alla fine non hanno avuto a altra scelta che dichiarare il decesso sul posto.

Nel centro sportivo sono arrivati anche gli agenti dei Carabinieri, che hanno avviato le indagini e cercato di ricostruire l’intera dinamica dei fatti.

Il tutto è accaduto per un malore inaspettato, che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. Matteo Stante è deceduto per un infarto, per questo è stato deciso di non disporre l’esame autoptico sul suo corpo senza vita.

Una comunità sconvolta per la scomparsa di Matteo Stante

La notizia ha sconvolto l’intera comunità, gli amici, la famiglia e chiunque conosceva il 32enne. Matteo si era sposato da appena un anno e stava per costruire una nuova vita.

Tutta la famiglia Azzurra Basket si stringe attorno ad Alessio e a tutta la famiglia Stante per la prematura scomparsa del caro Matteo. Le nostre più sincere e sentite condoglianze.

Numerosi i messaggi pubblicati sul web, da parte di tutti coloro che hanno voluto ricordare il 32enne per l’ultima volta. È stato descritto come un uomo gentile, una persona speciale e per bene, una persona genuina.