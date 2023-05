Un gravissimo episodio è quello accaduto lunedì 1 maggio in Irlanda. Purtroppo una ragazzina di soli 13 anni, chiamata Kaylee Black ha perso la vita in seguito ad un malore, dopo una partita di calcio. Fino a quel giorno non ha mai avuto gravi problemi di salute.

Una vicenda straziante che ovviamente ha portato a tristezza e sconforto nei cuori di chi le voleva bene. Le sue amiche per aiutare i suoi genitori con le spese del funerale, hanno avviato una raccolta fondi.

I fatti sono avvenuti lo scorso lunedì 1 maggio. Precisamente nella città di Belfast, che si trova in Irlanda. La 13enne fino a quel momento sembrava stare bene, non ha mai avuto gravi problemi di salute.

In quella giornata infatti, era andata con i suoi genitori al campo ed era in porta per tutto il tempo della partita. Stava bene e nessuno avrebbe mai immaginato di vivere una perdita del genere.

Quando all’improvviso, finiti i 90 minuti di gioco, la ragazza ha accusato un malore improvviso. I presenti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Con la speranza di poterla salvare, l’hanno rianimata a lungo. Però alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi e constatare quindi il suo straziante decesso.

Il ricordo delle persone per Kaylee Black

In tanti ovviamente sono rimasti sconvolti da questa perdita così improvvisa ed ingiusta. Di conseguenza, le sue compagne di squadra per poter aiutare la famiglia, hanno deciso di avviare una raccolta fondi sulla nota piattaforma GoFondMe.

Sono davvero tante le persone che hanno scelto di dare un loro contributo. In breve tempo sono riuscite a raccogliere circa 8 mila sterline, per quei genitori. Nel ricordare la ragazza scomparsa, sui social hanno scritto: