Addio a Marzia Saddemi, morta a 36 anni a causa di un malore che l’ha colpita durante il viaggio di nozze, davanti agli occhi dell’uomo appena diventato suo marito.

La coppia piemontese aveva coronato il proprio sogno lo scorso 18 dicembre ad Asti, in Piemonte. Dopo il banchetto nuziale, Marzia e il suo Matteo erano partiti per il viaggio di nozze e si erano recati in Alto Adige, precisamente alle montagne della Val Pusteria.

Durante quella breve vacanza, che avrebbe dovuto segnare l’inizio di una nuova e meravigliosa vita, è accaduta una tragedia inaspettata.

Marzia Saddemi è stata colpita da un malore improvviso, che ha spezzato la sua vita per sempre. Secondo le notizie riportate, i due stavano facendo un’escursione, quando la donna si è accasciata a terra davanti agli occhi di suo marito. L’uomo non ha potuto fare nulla per salvare la sua amata ed ha immediatamente lanciato l’allarme ai soccorritori.

Gli operatori sanitari hanno raggiunto il posto in breve tempo ed hanno trasportato la 36enne con l’elisoccorso all’ospedale più vicino. Purtroppo, una volta raggiunta la struttura sanitaria, i medici non hanno potuto fare nulla per Marzia. Dopo sole 48 ore hanno dichiarato il suo decesso, il giorno della vigilia di Natale.

La causa della morte di Marzia Saddemi

Dopo i dovuti esami, è risultato che la vittima è stata colpita da un aritmia che ha comportato una fibrillazione ventricolare e che per la donna è risultata fatale. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità di Asti e tutti coloro che conoscevano e amavano Marzia. L’ultimo addio alla neo sposa si è tenuto nella stessa chiesa che soltanto pochi giorni prima l’aveva vista entrare in abito bianco, bellissima e felice.

Tantissimi i messaggi di addio e di cordoglio per la famiglia e soprattutto per il neo marito della 36enne. Parole piene di dolore e anche di rabbia, che accompagnano la foto di una bellissima donna vestita da sposa.