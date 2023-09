Un malore improvviso ha purtroppo portato via Valeria Pasqua all’affetto dei suoi cari. I tentativi dei medici di tenerla in vita, purtroppo si sono rivelati essere del tutto vani e non hanno quindi avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

La donna di 46 anni era nata a Genova, cresciuta a Milano. Però in età adulta aveva deciso di trasferirsi nel Nord Africa, più precisamente a Sharm El Sheik.

Lavorava come istruttrice di immersioni ed oltre al cambio di vita, in questa città aveva anche trovato l’amore. Si era sposata ed era molto conosciuta per tutti gli italiani che erano andati in vacanza lì.

La notizia della sua scomparsa, ha sconvolto tutti. Non solo le persone che la conoscevano, ma anche tutti quelli che hanno avuto modo di incontrarla. Era un punto di riferimento per tutti.

Valeria aveva 46 anni e lo scorso 5 settembre purtroppo, durante una delle sue amate immersioni, ha avuto un malore. Hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, che sono arrivati in pochi minuti.

I medici però non sono riusciti a fare nulla per salvare la vita di questa giovane donna, che è deceduta per un aneurisma, che non le ha lasciato scampo.

L’addio del marito di Valeria Pasqua al suo funerale

Nonostante la sua nuova vita, i familiari hanno deciso di celebrare il suo funerale in Italia. Il marito al termine della funzione ha voluto prendere la parola, per dire addio all’amore della sua vita. L’uomo ha detto:

Non avrei potuto superare questa giornata, la più difficile della mia vita, senza l’amore ed il sostegno della mia fantastica famiglia e della cerchia di amici che si sono uniti a me. Non riesco ancora ad elaborare tutto questo.