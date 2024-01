Avevano deciso di passare dei giorni all’insegna del relax e spensieratezza i familiari di Sara Caretto, ma nessuno di loro avrebbe mai immaginato di vivere una perdita del genere. Durante una vacanza con amici e famiglia, la giovane donna ha perso la vita per un malore.

Tutta la comunità di Marcon, in cui la giovane viveva con il marito ed i suoi tre figli. In tanti infatti stanno pubblicando dei messaggi di cordoglio sui social, per lei e per i suoi cari, colpiti dal lutto straziante.

Stando alle informazioni rese note dal quotidiano locale, Il Gazzettino, i fatti sono avvenuti la scorsa settimana nella città di Londra. Erano lì per una vacanza, che si è trasformata presto in un dramma.

Sara, il marito Danilo Ferraro ed i loro tre figli di 17, 14 e 10 anni, avevano deciso di andare a festeggiare il nuovo anno nel Regno Unito. Con loro c’erano anche altre coppie di amici.

Doveva essere un periodo di gioia, che si è trasformato in qualcosa di straziante. La donna, che fino a quel giorno da quello che affermano non ha mai avuto gravi problemi di salute, ha accusato un malore improvviso.

Il marito si è subito allarmato, poiché si è presto reso conto che le condizioni della moglie erano molto gravi. Per questo ha deciso di trasportarla tempestivamente all’ospedale locale.

Il decesso di Sara Caretto dopo il malore

Tuttavia, nonostante i tentativi di tenerla in vita, il cuore di Sara Caretto ha cessato di battere mentre era in nosocomio. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

La famiglia, ora sconvolta dalla grave perdita subita, non riesce a darsi pace. Hanno dovuto informare le forze dell’ordine per il rientro in Italia della salma. Però dovranno anche eseguire ulteriori accertamenti.

Questo perché la causa che ha portato all’improvvisa scomparsa di questa giovane mamma, risulta essere ancora ignota. Inoltre, per poter celebrare il suo funerale, la famiglia non può far altro che aspettare che l’iter per il rientro della salma, sia completo.