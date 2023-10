Un grave lutto è quello che ha colpito la comunità di Pineto. Purtroppo una giovane donna di soli 48 anni, chiamata Elisabetta Francesca Di Marco è deceduta in seguito ad un malore che l’ha colpita nella notte dentro la sua abitazione. Si è spenta in ospedale.

La notizia ha sconvolto ed addolorato tantissime persone. In molti in queste ore per mostrare vicinanza ai suoi cari colpiti dall’improvviso lutto, hanno voluto ricordarla con un post sui social.

Elisabetta Francesca Di Marco era una psicologa. Viveva a Pineto, in provincia di Teramo. In questi ultimi tempi, grazie alla sua passione per la sua professione ed alla sua tenacia, era riuscita ad avere un ruolo importante.

La sua carriera era caratterizzata da grandi successi, che le hanno permesso sempre di migliorarsi. Era specializzata nell’approccio dei disturbi per l’ansia, attacchi di panico, disturbi alimentari e disturbi post-traumatici.

Inoltre, si occupava anche del rilassamento di Jacobson, il training autogeno e l’ipnosi clinica. Per circa 10 anni ha avuto un posto importante nella clinica Villa Serena.

Aiutava e supportava tutti i pazienti che ne avevano più bisogno. Tuttavia, negli ultimi tempi era riuscita ad arrivare all’apice del suo successo. Questo perché le avevano dato l’incarico di dirigente psicologa-psicoterapeuta, per l’azienda sanitaria Asur Marche Area Vasta 3.

Il malore improvviso che ha portato al decesso di Elisabetta Francesca Di Marco

Purtroppo nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 ottobre, ha avuto un malore improvviso mentre era nella sua abitazione. Il compagno, quando ha capito la gravità della situazione, ha chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Da qui l’arrivo dell’ambulanza e poi il trasporto urgente in ospedale. I medici nonostante i loro tentativi di tenerla in vita, alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi.

Purtroppo la giovane donna non ce l’ha fatta e non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Elisabetta Francesca lascia nella più grande disperazione il compagno Riccardo, il figlio Francesco ed il papà Mario.