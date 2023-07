Malore per la mamma di Daniel e Stefan durante il funerale: c’è un indagato per la morte dei due fratellini trovati nella vasca di raccolta acqua

Un dolore che solo chi ha perso un figlio può comprendere. La famiglia di Daniel e Stefan, i fratellini di 6 e 7 anni trovati senza vita in una vasca per la raccolta di acqua, è distrutta. Durante il funerale, l’arcivescovo ha toccato il cuore di tutti i presenti e si è rivolto alle istituzioni.

Padre Franco Moscone con la sua omelia ha chiesto che venga trovata ai due genitori una nuova abitazione: “Il dolore della famiglia è troppo forte. Non possono tornare a vivere in quel podere. Le istituzioni trovino per questa famiglia una nuova abitazione”. La mamma di Daniel e Stefan ha avuto un malore durante l’ultimo addio ai suoi bambini.

La Procura di Foggia ha aperto un fascicolo d’indagine e iscritto nel registro degli indagati il gestore dell’impianto, con l’accusa di omessa custodia. Avrebbe dovuto fare in modo che nessuno potesse avere accesso alla vasca di raccolta acqua.

La scomparsa e il ritrovamento di Daniel e Stefan

I due fratellini, secondo il racconto dei genitori e familiari, stavano giocando all’esterno, mentre la mamma e il papà stavano riposando. Sono stati proprio loro a lanciare l’allarme una volta alzati. Si sono resi conto che i figli di 6 e 7 anni erano scomparsi.

I soccorritori hanno concentrato le ricerche vicino alla vasca idrica, dopo aver ritrovato le ciabattine dei minori. La scarsa illuminazione ha ostacolato il soprallugo, ma dopo ore i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno rinvenuto i due corpi ormai privi di vita.

Gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia accaduto. Se i due bambini si siano tuffati volontariamente (per ora è l’ipotesi più accreditata viste le ciabattine lasciate vicino la vasca) o se siano caduti. C’è anche la possibilità che sia caduto prima uno e l’altro abbia poi cercato di salvarlo. Fondamentali saranno anche i risultati dell’autopsia, che stabiliranno l’esatta causa del decesso.