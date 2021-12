Il maltempo a Roma mette in ginocchio la città. Bombe d’acqua, vento, forti grandinate hanno colpito la città eterna nelle prime ore di giovedì 2 dicembre 2021. I vigili del fuoco sono stati tempestati di chiamate, così come la pulizia municipale. Molti gli interventi delle forze dell’ordine, per mettere in sicurezza le strade e aiutare le persone, anche a causa di rami caduti in strada in diverse zone della città. Mentre altre erano allagate.

In via Caetana in 40 minuti le forze dell’ordine hanno liberato la strada da diversi rami che erano caduti. Nella zona di Piazza Bologna, dove già esisteva l’emergenza rifiuti, i cittadini si sono ritrovati di fronte un fiume d’acqua, che ha messo in difficoltà tutti quanti.

A Largo Marchiafava non solo era tutto allagato, ma c’era anche l’immondizia lasciata a bordo strada e mai ritirata che galleggiava. Diverse squadre dell’Anas sono dovute intervenire nel quartiere di via Palmiro Togliatti, mentre lungo la Colombo e la Salaria i tombini erano intasati dalle foglie e la Roma Fiumicino era completamente coperta dalla grandine.

Altri danni anche sul litorale, a causa del vento forte che ha iniziato a soffiare sulla zona. Mentre l’Appia Pignatelli era completamente bloccata, a causa di una serie di alberi caduti, che sono stati poi rimossi in seguito all’intervento dei vigili del fuoco.

I venti di Libeccio stanno interessando in queste ore anche altre regioni occidentali del bel paese, come la Sardegna, la Liguria, la Toscana, il Lazio e anche la Campania. E le piogge in serate si sono fatte più intense soprattutto nel Lazio e in Campania.

Il maltempo nel corso della giornata di venerdì 3 dicembre si sposterà poi sul resto del Centro. Anche nella zona orientale. E in particolare al sud.

Nel weekend le condizioni meteo peggioreranno drasticamente a causa dell’aria artica che soffierà su molte regioni già colpite dal maltempo degli ultimi giorni.