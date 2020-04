Così la natura non è mai stata così bella Questo è il tempo della natura di ritornare a splendere come non ha fatto mai

L’erba cresce indisturbata tra i sampietrini di piazza Navona a Roma. Anche i piccioni e gabbiani sono perplessi davanti a uno scenario inedito, silenzioso e inaspettato. Mai come in questo momento infatti la natura e tutti i suoi elementi sono i protagonisti indiscussi delle città.

E così, mentre l’uomo giorno dopo giorno si reinventa tra le pareti domestiche costretto a restare a casa a causa dell’emergenza da Coronavirus, le strade del mondo hanno nuovi protagonisti che vivono e risplendono di luce propria, senza lo zampino dell’uomo. È il caso delle capre del Galles, scese in città a curiosare ora che nessuno mette il naso fuori di casa, così come i fenicotteri che hanno iniziato a volare su Milano, una delle città più inquinate d’Italia.

E che dire dei canali di Venezia? Chi vive nella laguna italiana mai aveva visto cigni e anatrare nuotare tra le limpide acque dei canali. Eppure ora, con l’assenza del turismo, del traffico e dell’inquinamento, con l’assenza dell’uomo, la natura sembra essere bella come non lo è stata mai.

Basta affacciarsi dalla finestra durante un qualsiasi giorno di questa primavera per vedere come i raggi del sole pongono l’accento su dettagli inediti. Come la verbena che cresce rigogliosa in Piazza del Campo a Siena, esattamente come un tempo. E il mare di Posillipo? Chi ha la fortuna di abitare sul Golfo di Napoli assicura che mai le sue acque sono state così cristalline.

La natura si sta riprendendo gli spazi che gli avevamo tolto, ora che lo smog e l’inquinamento sembrano, giorno dopo giorno un lontano ricordo, tutto appare incredibilmente più bello. Il mare e i fiumi sono limpidi e puliti, non ci sono più i rifiuti e le materie plastiche sembrano diminuite.

Così in un momento difficile e complicato come questo è la natura a fornirci un barlume di speranza, a dare una nuova consapevolezza all’umanità intera. Perché mentre l’attività dell’uomo è ferma ormai da settimane, lei non ha smesso di avanzare, più bella e coraggiosa che mai.

Che sia questo il momento di prendere consapevolezza che dobbiamo cambiare le nostre abitudini? Che anche quando torneremo alla vita di sempre, nulla potrà tornare più come prima? Come ci ha dimostrato la natura, che nonostante la sua distruzione è riuscita a rigenerarci, anche noi ci riprenderemo ma dobbiamo essere coscienti che il mondo in cui ci ritroveremo presto non sarà più quello di una volta.

Dovremmo quindi approfittare di questo momento per comprendere come cambiare il nostro modo di fare e di operare quanto torneremo alla normalità per godere ancora dello splendido regalo che ci ha fatto la natura. Che nonostante tutto non si è arresa e ci ha concesso questo regalo proprio quando ne avevamo più bisogno.