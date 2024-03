Maltempo in Italia, allerta meteo per domani 27 marzo: quali sono le Regioni interessate

All’inizio della settimana, il maltempo ha già colpito l’Italia, oltre a un innalzamento delle temperature momentaneo al Sud. Per domani, mercoledì 27 marzo, è prevista un’altra rapida e intensa perturbazione, con piogge, temporali, accumuli di neve sulle Alpi. Si tratta di quantità anche superiori al mezzo metro, con il rischio valanghe aumentato dalle condizioni ventose. Sono previsti anche forti venti e mari agitati.

Il maltempo interesserà praticamente tutto il Paese, e per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo di colore giallo per rischio idraulico, idrogeologico e temporali su ben 12 regioni. Si tratta di: Lombardia, Umbria, Campania, Basilicata, Molise, Toscana, Calabria, Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio.

Le zone coinvolte dall’allerta meteo di domani, 27 marzo, sono numerose. Andando nel dettaglio possiamo indicare come il maltempo abbia portato numerosi avvisi di pericolo idraulico con allerta gialla.

Sono interessate: Calabria, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Veneto, Livenza, Lemene e Tagliamento.

Per quanto riguarda il pericolo temporali, sempre con allerta gialla: Abruzzo, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Basilicata; Calabria, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Molise, Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea; Umbria, Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Il maltempo non dà tregua neanche sul versante del pericolo idrogeologico, e abbiamo con allerta gialla:

Abruzzo, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

Calabria, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

Campania, Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

Emilia Romagna, Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese;

Friuli Venezia Giulia, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene;

Lazio, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

Lombardia, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano;

Molise, Alto Volturno – Medio Sangro;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

Umbria, Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

Veneto, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Andando alle previsioni, già dal mattino si prevedono piogge nelle regioni settentrionali, in Toscana, Umbria e Lazio. Possibili temporali in Liguria, Toscana, Piemonte settentrionale e Lombardia. Nevicate su tutto l’arco alpino tra 1200 e 1600 metri, e a quote più basse sulle Alpi Marittime. Le piogge si attenueranno in Sardegna, mentre altrove ci saranno nuvole sparse.

Nel pomeriggio, le precipitazioni più intense si sposteranno nel Triveneto, con abbondanti nevicate sulle Alpi centrali e orientali, mentre si attenueranno nel Nord-Ovest e in Toscana. Nel Centro-Sud ci saranno piogge e rovesci sparsi. In serata si prevede un generale miglioramento della situazione.