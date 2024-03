Maltempo in Italia, allerta meteo per lunedì 11 marzo: le regioni interessate

Domani, lunedì 11 marzo, allerta meteo arancione e gialla in diverse zone d'Italia. Diversi gli avvisi per rischio idraulico e idrogeologico in molte Regioni.

L’Italia si prepara ad un’altra settimana di maltempo, con piogge, temporali e neve in montagna che non hanno risparmiato la comunicazione di avvisi di allerta meteo. Il bacino del Mediterraneo è ancora sotto l’influenza di correnti atlantiche instabili che continueranno a portare perturbazioni sul nostro Paese.

Negli ultimi giorni la Penisola si è nettamente divisa per venti di scirocco al Sud che hanno portato un generale aumento delle temperature repentino. Al Nord si prevede un’ondata di maltempo che ha generato l’istruzione di diversi avvisi di allerta meteo.

Domani, lunedì 11 marzo, allerta meteo arancione e gialla in diverse zone d’Italia. Partendo dall’avviso più urgente e importante, l’allerta arancione per rischio idraulico è segnalata per l’Emilia Romagna, nell’area della Pianura modenese.

Allerta meteo gialla per rischio idraulico

Le aree specifiche interessate dall’allerta gialla, nota anche come “ordinaria criticità”:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale Emilia Romagna : Pianura reggiana, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense

: Pianura reggiana, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense Lombardia : Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

: Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano Piemonte : Pianura settentrionale

: Pianura settentrionale Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico

Nelle seguenti regioni e nelle aree specificate, gli avvisi di allerta meteo:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale Campania : Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Friuli Venezia Giulia : Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene Lazio : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Lombardia : Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale Molise : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia : Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Toscana : Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Provincia Autonoma di Trento Umbria : Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Il meteo di lunedì 11 marzo

Previsioni meteo per la giornata di domani, partendo dal Nord. Variabilità con fenomeni temporaleschi poco diffusi o solo isolati. Più instabile sull’Emilia Romagna con rovesci, temporali e neve in Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 11 e 16. Passando al Centro, tempo instabile con rovesci e temporali intermittenti, anche intensi nelle ore centrali e sulle zone interne. Temperature stabili, massime tra 11 e 17. Infine, il Sud, perlopiù instabile, con piogge e temporali intermittenti, più frequenti su Sardegna e regioni tirreniche. Temperature in calo, massime tra 13 e 17.

Meteo è previsto in miglioramento solo a partire da metà settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle allerte meteo e di seguire le indicazioni delle autorità locali.