Maltempo in Lombardia, crolla un albero su un gruppo di scout, morta ragazza di 16 anni

Il maltempo che ha colpito tutta la regione Lombardia ha provocato danni e disagi a tutta la popolazione. Tuttavia, una ragazza di 16 anni durante un’escursione con gli scout ha perso la vita ed i sanitari intervenuti, non sono riusciti a fare nulla per salvarla.

I problemi causati dalla pioggia, dalla grandine e dal forte vento che si è abbattuto in tutta la zona, sta provocando gravi danni. Sono ben 2 le vittime causate da questo maltempo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte di martedì 25 luglio. Precisamente nella zona di Codegolo, che si trova nella provincia di Brescia.

Da ciò che è emerso la ragazzina era con un gruppo scout ed ovviamente, non erano di quella provincia. Erano usciti per fare un’escursione come accade spesso e si erano sistemati con le tende vicino il rifugio del alpini a Palù, nel comune di Corteno Goldi.

La 16enne stava dormendo, quando a causa del maltempo un albero è crollato proprio sopra alla di lei e l’ha colpita in pieno. I presenti hanno subito chiesto l’intervento dei sanitari.

Questi ultimi con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, sono presto intervenuti. Hanno trasferito il gruppo in una palestra locale, affinché fossero al sicuro.

Il decesso della ragazza di 16 anni dopo il crollo dell’albero

Quando hanno recuperato il corpo della 16enne, per lei non c’era ormai più nulla da fare. I medici non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Questo episodio, insieme a quello della donna di 58 anni deceduta nel pomeriggio lunedì 24 luglio, sempre per il crollo di un albero, ha portato a strazio e dolore. La stessa Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha voluto esprimere cordoglio per questo episodio. La Premier ha dichiarato: