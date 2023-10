In queste ore le forze dell’ordine stanno lavorando incessantemente per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto a Palestrina, in cui purtroppo sono deceduti due giovani genitori. I loro due bambini al momento stanno lavorando per capire cosa è accaduto.

Sono ben due le persone indagate, i due ragazzi a bordo a dell’Audi, che stava andando a folle velocità, in un tratto di strada in cui il limite è di 50 km/h.

I fatti sono avvenuti intorno alle 22 di martedì 10 ottobre. Sulla strada che porta a Palestrina, che si trova nella città di Roma. Maurizio Ponzo e sua moglie Alessandra Corradi sono deceduti sul colpo.

L’intera famiglia era a bordo della sua Renault Clio e dopo aver cenato dai nonni, stavano tornando a casa. Avevano percorso circa 300 metri. Quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

I due ragazzi di 35 e 38 anni, uno italiano e l’altro di origine marocchina, avevano preso in prestito l’auto da un amico. Ad una svolta, la persona alla guida ne ha perso il controllo ed è andato a folle velocità contro la macchina che procedeva dal senso di strada opposto.

Incidente a Palestrina, il racconto di un testimone

I passanti nel vedere la scena straziante, hanno prima chiesto l’intervento dei sanitari e poi hanno cercato di fare il possibile per aiutare. Uno dei testimoni come riporta Il Messaggero ha detto:

Anche i soccorritori erano muti, abbiamo potuto fare veramente poco. Sembrava che anche il bambino fosse deceduto, schiacciato sotto il corpo del padre, mentre l’altro urlava e chiamava la mamma. Poi un miracolo, era vivo…

Maurizio Ponzo oltre ad essere conosciuto nella sua zona, era anche conosciuto nel quartiere di Zagarolo, poiché lavorava come chef nel ristorante Il Giardino.

La moglie invece, Alessandra Corradi, lavorava in uno studio di commercialisti. L’improvvisa scomparsa di questa famiglia ha gettato dolore e sconforto in tutte le comunità, sui social sono davvero tanti quelli che stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio per ricordare la coppia.