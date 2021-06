Christina Ozturk è la mamma 23enne di 11 figli. Il tasso di natalità sembra essere sceso in maniera drastica in tutto il mondo. Ma lei cerca di tenerlo alto. Si occupa ogni giorno di crescere 11 figli e non vuole assolutamente fermarsi. Suo marito, un uomo russo di 56 anni, è d’accordo con lei: adorano le famiglie numerose.

Christina Ozturk è una ragazza di 23 anni originaria della Russia. Vive a Batuni, città della Georgia. Lei è giovanissima, ma con il marito Galip, che ha 36 anni più di lei, ha deciso di creare una famiglia decisamente grande.

Lui, pur essendo già padre di figli grandi, condivide la volontà di allargare la prole. Al momento la coppia ha 11 figli, tutti molto piccoli. Ma i progetti per il futuro sembrano voler rendere il loro nido ancora più pieno di dolci cuccioli da crescere.

Ha 23 anni e ha 11 figli. Come è possibile? In realtà Christina Ozturk ha dato alla luce solamente Vika, mentre gli altri 10 bambini sono stati partoriti da altrettante mamme surrogate che hanno portato avanti la gravidanza per la coppia.

I genitori da record in questo modo hanno in mente di dare alla luce altri eredi, donando i propri ovuli fecondati e lasciando che siano altre donne a portare in grembo i loro bambini. Al momento non hanno un limite.

Mamma 23enne di 11 figli: come fa?

La coppia sembra intenzionata ad andare avanti, anche se crescere 11 figli non deve essere facile per loro. Finora, tra l’altro, per le gravidanze surrogate hanno già speso 8mila euro per ogni bambino.

Galip e Christina sono milionari e non sembrano soffrire troppo il dover gestire così tanti neonati: