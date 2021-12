Una storia davvero commovente quella che ci arriva da Pescara, in Abruzzo. Una mamma con una bimba di 3 anni affamata, come la donna, ha deciso di andare in Questura a chiedere aiuto agli agenti, perché era arrivata allo stremo delle sue forze. Da giorni non riusciva a portare niente in tavola: aveva bisogno di qualcuno che le desse una mano.

La giovane ragazza nigeriana si è presentata in Questura con la sua bambina di 3 anni nel passeggino. Era il giorno di Natale e i poliziotti hanno accolto la coppia, facendola sedere al caldo e dando alla donna e alla figlia cibo caldo.

La ragazza era arrivata a Pescara in treno dalla Germania. Però qui non c’era nessuno che potesse aiutarla. Aveva freddo e fame, ma era preoccupata di più per la figlia, infreddolita, affamata, stanca e così è andata in Questura.

I poliziotti hanno fatto sedere mamma e figlia al caldo, dando loro da mangiare e regalando un panettone alla coppia. Intanto gli agenti hanno chiamato la Caritas di Pescara per trovare un luogo dove stare, degli abiti, un po’ di compagnia per non essere sole.

I poliziotti hanno accompagnato la donna e la figlia nel luogo individuato dalla Caritas per accogliere nella notte di Natale.

Una vera e propria storia di Natale che ha commosso tutti quanti. E che per fortuna si è risolta nel migliore dei modi, grazie ai poliziotti che hanno accolto la donna, che ha trovato in loro rifugio.

Il giorno dopo gli agenti sono andati a far visita alla Caritas per verificare che madre e figlia stessero bene. Finalmente erano al caldo e con persone che si prenderanno cura di loro.