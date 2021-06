Crescere 11 figli non è facile

Courtney Rogers è una mamma di 11 figli che non ha nessuna intenzione di fermarsi qui. La donna ha 36 anni e ha ammesso di essere stata sempre incinta, ogni anno, da quando ha sposato suo marito nel 2008. La coppia vuole una famiglia numerosa e ha confessato di voler ancora allargare il nucleo famigliare. Per arrivare magari a 14.

Courtney Rogers sa cosa vuol dire crescere una famiglia numerosa. Vive a Santa Fe, nel New Mexico, insieme al marito e ai suoi 11 bambini, l’ultimo nato da pochissimo. Ogni anno ha avuto il pancione da quando ha pronunciato il fatidico sì.

Courtney Rogers non ha alcuna intenzione di fermarsi, perché adora essere circondata da tanti bambini. Come ha sempre raccontato sul suo account Instagram, dove racconta la sua vita quotidiana. Nella quale non c’è assolutamente tempo di annoiarsi.

Recentemente la mamma 36enne al Sun ha lasciato tutti senza parole con le sue dichiarazioni:

Vogliamo averne di più se è possibile. Vogliamo avere 12 figli, una famiglia di 14 addirittura. I bambini vorrebbero diventare come quelli del film Una scatenata dozzina, in cui i genitori compromettono la loro carriera per crescere 12 figli.

Il riferimento è alla commedia di Steve Martin del 2003.

Mamma di 11 figli vuole avere ancora più bambini da crescere

Courtney e il marito Chris si sono incontrati per la prima volta nel 2007. Entrambi sono cristiani devoti e si sono conosciuti grazie ad amici parrocchiani in comune.

Nel 2008 il matrimonio e la prima gravidanza. E poi da lì ogni anno la coppia ha accolto i suo i figli, sei maschi e cinque femmine: Clint, 11 anni; argilla, 9; Cada, 8; Callie, 7 anni; Contanti, 6; i gemelli Colt e Case, 5 anni; Calena, 4; Caydie, 2; Coralee, 23 mesi; e Caris, 6 mesi. E purtroppo ha subito anche due aborti spontanei.