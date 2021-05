GF Vip, ex concorrente operato al Gemelli di Roma per un tumore alla mandibola

L’ex concorrente del GF Vip, Fulvio Abbate, ha dichiarato sui social di essere alle prese con una brutta malattia. Infatti, stando alle dichiarazione dello scrittore, l’uomo sta combattendo contro un tumore alla mandibola. Nonostante le cure degli anni passati, questo brutto male ha deciso, purtroppo, di tornare. Inoltre Fulvio Abbate ha spiegato di aver subìto un’operazione al Policlinico Gemelli di Roma.

Sui social l’ex concorrente del GF Vip, Fulvio Abbate, ha spiegato ai suoi followers il periodo delicato che sta vivendo. Come da lui stesso dichiarato, infatti, il giornalista e scrittore è stato operato presso il Policlinico Gemelli di Roma dopo il ritorno di un tumore alla mandibola.

Già in passato l’ex concorrente del noto reality ha dovuto fare i conti con questo terribile male. Queste sono state le parole con cui il noto scrittore e giornalista ha condiviso con i suoi followers la notizia dell’operazione:

Sono stato operato per un tumore alla mandibola. Sono ricoverato al Policlinico Gemelli, sto bene, sono molto fragile.

Oltre a queste dichiarazioni, Fulvio Abbate ha dichiarato:

Sto bene, ma sono molto fragile. Avrò bisogno di un periodo di riposo per evitare che la mandibola si fratturi. Non sarebbe un bene, ora sono molto gonfio.

Proprio a causa della malattia che sta attraversando, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi voluto ringraziare tutti coloro che in questo particolare momento gli stanno dimostrando affetto e vicinanza. Queste sono stata le sue parole:

Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto parole belle. Mi sento un po’ in colpa per il mio imperdonabile narcisismo.

E, continuando con le suo parole, il noto scrittore e giornalista ha affermato:

Mi sono un po’ vergognato di aver messo quelle foto che raccontano di me e del mio personale. Potevo risparmiarmi il video per compassione. Ora però penso a riprendermi, spero di non morire.