Si indaga sul misterioso caso della mamma di 20 anni uccisa a New York. La giovanissima donna si trovava in strada insieme al suo neonato di 3 mesi, quando è stata raggiunta e freddata. La polizia sta indagando per comprendere chi possa aver compiuto un crimine così efferato e quali sono le motivazioni del folle gesto.

La giovane mamma di 20 anni stava tranquillamente passeggiando con il figlio di appena 3 mesi per le strade di New York. All’improvviso un colpo di pistola l’ha raggiunta e non le ha dato scampo. La donna è morta dopo essere stata colpita alla testa da un proiettile.

Il tragico evento ha avuto luogo intorno alle ore 20.30 di mercoledì 29 giugno 2022, tra Lexington Avenue e East 95th Street. All’improvviso il colpo di sparo e la donna che si accascia a terra. Per fortuna il bambino non ha subito ferite, ma ha perso la sua mamma in modo tragico.

Il dipartimento della polizia di New York indaga sul caso, mentre Eric Adams, sindaco della città che non dorme mai, ha garantito a famigliari della vittima e a tutti i suoi concittadini che il colpevole verrà trovato e consegnato immediatamente alla giustizia.

Non si sa nulla sull’aggressore e pare che non sia stato ancora fermato nessun sospetto. Si sa che l’uomo che ha sparato era vestito di nero e ha colpito la donna alle spalle, sparandole alla testa. La donna è morta un’ora dopo il ricovero al Metropolitan Hospital Center.

Mamma di 20 anni uccisa a New York: escalation di episodi di violenza nella Grande Mela

Nella Grande Mela c’è grande preoccupazione tra i residenti, perché la morte della giovane 20enne è solo l’ultimo episodio di violenza che ha sconvolto la comunità locale. Attacchi, aggressioni, sparatorie sono all’ordine del giorno. E avvengono senza apparenti cause o collegamenti.

Nel quartiere di Brooklyn, qualche giorno fa, quattro persone hanno riportato ferite in una sparatoria. Mentre pochi giorni dopo un uomo ha investito cinque persone: una donna di 67 anni ha perso la vita.