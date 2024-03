La tragica vicenda è accaduta a Napoli, una mamma di 29 anni incinta di 7 mesi è deceduta improvvisamente, a seguito di un malore. Anche il bambino che aveva in grembo, purtroppo, non ce l’ha fatta. I medici sono intervenuti tempestivamente con un cesareo d’urgenza, ma non sono riusciti a salvare quella piccola vita.

È accaduto all’Ospedale del Mare, la mattina dello scorso 22 febbraio. La mamma di 29 anni ha accusato improvvise convulsioni e dopo l’allarme arrivato al 118, i paramedici si sono precipitati alla sua abitazione. Hanno prima provato a rianimarla e poi, vista la gravità delle sue condizioni, l’hanno trasportata in ospedale in codice rosso. Durante il viaggio gli operatori sanitari hanno continuato a tentare di salvarla attraverso le necessarie manovre di primo soccorso, ma la donna era in arresto cardiaco.

Raggiunta la struttura sanitaria, il team ospedaliero ha subito portato la paziente in sala operatoria, volevano salvare il suo bambino. Un taglio cesareo d’urgenza, che purtroppo non è servito. Il cuoricino del neonato di 7 mesi si è fermato poco dopo la nascita.

Sulla vicenda, le autorità hanno aperto un fascicolo d’indagine. Bisognerà capire la causa del malore e se la donna sia stata seguita in modo adeguato, sia nel corso della gravidanza, sia al suo arrivo in ospedale. Fondamentali saranno i risultati dell’autopsia, che potrebbero rivelare la causa del decesso di mamma e figlio.

I medici dell’Ospedale del Mare sono affranti e hanno espresso il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia della 29enne e del suo bambino. Anche l’intera comunità di Napoli è sotto shock.

Mamma di 29 anni morta all’improvviso: la ricostruzione dell’Asl Napoli 1

Dalla ricostruzione del report Asl Napoli 1, sembrerebbe che la chiamata della donna sia arrivata al 118 intorno alle 8:33 del mattino. L’ambulanza è arrivata all’abitazione alle 8:45, a bordo c’era anche il medico qualificato. Era in arresto cardiaco, subito sono state effettuate tutte le manovre di rianimazione. Alla 9:03 è partita la corsa verso la struttura sanitaria, mentre i medici continuavano a rianimare la paziente. L’Ospedale del Mare è stato raggiunto alle 9:10. Hanno continuato con le manovre salvavita, ma vista la gravità della situazione, il team medico ha deciso di portarla in sala operatoria per un parto cesareo d’urgenza. Purtroppo, mamma e figlio non ce l’hanno fatta.

