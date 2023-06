Nel pomeriggio di martedì 27 giugno sono stati celebrati i funerali di Valentina De Luca, la giovane madre di appena 28 anni, deceduta in seguito ad un sinistro. Purtroppo i colleghi del marito intervenuti per liberarla dalle lamiere del veicolo, hanno scoperto che per lei non c’era più nulla da fare.

Sono davvero tante le persone che hanno scelto di essere presenti nella chiesa, per un ultimo addio alla donna, che in quello stesso posto pochi mesi fa aveva battezzato la sua bambina.

Valentina aveva 28 anni e nella mattina di domenica 25 giugno ha perso la vita. Si trovava nelle campagne Budrio, in provincia di Bologna. Intorno alle 12, stava tornando a casa dal marito e dai suoi due figli.

Quando all’improvviso ha perso il controllo del veicolo ed è finita nel canale di scolo che costeggia la carreggiata. La macchina è diventata un cumulo di lamiere ed infatti i Vigili del fuoco del posto, sono presto intervenuti per aiutare.

I colleghi del marito, anche lui volontario di quel distaccamento, appena l’hanno vista ed hanno capito chi era, hanno fatto il possibile per provare a salvarla. Tuttavia, i medici per lei non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

L’ultimo addio a Valentina De Luca

Sono circa 300 le persone che hanno scelto di essere presenti nella piccola chiesa di Molinella per un ultimo addio a questa giovane mamma. Ha lasciato il marito ed i figli di 4 e 2 anni. Lo stesso parroco nell’omelia ha detto:

Valentina ha lasciato tanto segni del suo essere passata qui e quindi tanti doni. I bambini che ci ha lasciato e l’amore che ha donato a tutti noi. Come non rivedere ora i momenti belli vissuti insieme.

Ricordo ancora il battesimo di suo figlio in questa chiesa solo poco tempo fa. Come non ricordare il gusto di Valentina per la danza, il canto, lo stile, ma soprattutto per la vita.

I familiari inoltre, come frase per il ricordino per i presenti, hanno scelto di scrivere dietro una frase di Jean Baptiste Lacordaire, che dice: “Non piangete. Vi amerà al di là della vita, l’amore è l’anima e l’anima non muore!”