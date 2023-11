Mamma di 34 anni muore nel sonno: dormiva accanto alla sua bambina di soli 4 mesi

Una triste vicenda che arriva da Cassino. Una mamma di 34 anni è morta mentre dormiva con la figlia di soli 4 mesi, colpita da un malore improvviso. Era una stimata e conosciuta infermiera.

La Procura di Cassino ha aperto un fascicolo d’indagine sulla scomparsa improvvisa della mamma di 34 anni, lo scopo è quello di far luce sulla causa certa del decesso. Si è spenta per sempre nel sonno, accanto alla sua bambina di appena 4 mesi. Lavorava come infermiera nell’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

I genitori della neo-mamma hanno sporto denuncia contro ignoti, permettendo così agli inquirenti di avviare le necessarie indagini per far luce sulla verità. La mamma e il papà aiutavano la donna ogni giorno nella cura delle sue figlie, soprattutto dopo l’arrivo della secondogenita. L’infermiera era già mamma di una bimba di due anni e mezzo.

È stato il marito a fare la drammatica scoperta. Quando si è reso conto che la moglie non rispondeva, ha lanciato l’allarme al 118. Gli operatori sanitari hanno subito raggiunto l’abitazione, ma era già troppo tardi. Non hanno potuto far nulla per salvare la loro collega. Sono stati costretti a dichiarare il suo straziante decesso.

Era stata trasferita a Cassino dopo la sua richiesta, così da poter stare vicino al marito. I colleghi dell’ospedale non la vedevano da mesi, per via della maternità e della nascita della bambina. Durante i mesi di gestazione, come riferito dai familiari, la mamma di 34 anni aveva scoperto di avere una patologia tiroidea. Sapeva di avere dei valori sballati, ma aveva rassicurato tutti i suoi cari. Non si trattava di nulla di grave. Dopo la notizia, il Procuratore ha sequestrato tutte le cartelle cliniche della donna e ha disposto l’autopsia. I risultati saranno fondamentali per stabilire la causa certa del decesso e capire se quella patologia possa aver avuto un ruolo sulle condizioni di salute della giovane mamma.