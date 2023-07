Un sinistro molto grave è quello che è avvenuto nel giorni scorsi nel comune di Faenza. Una mamma di 37 anni ha perso il controllo del suo veicolo, con a bordo i suoi tre bambini ed ha finito la sua corsa ribaltandosi sul ciglio della strada.

Per fortuna, nessuno degli occupanti del veicolo risulta essere in pericolo di vita. Tuttavia, dopo la scoperta in ospedale, gli agenti hanno deciso di denunciare la donna.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nei giorni scorsi. Precisamente sulla strada che porta dal comune di Castel Bolognese a quello di Faenza, che si trova nella provincia di Ravenna.

Alla guida del veicolo c’era una donna e con lei c’erano anche i suoi tre figli, tutti minorenni. Per ora non è ancora chiaro dove erano diretti.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, la giovane madre ha perso il controllo del suo veicolo. Dopo esser finita sulla corsia opposta ed aver impattato contro un albero, ha finito la sua corsa ribaltandosi nei terreni che costeggiano la carreggiata.

I passanti si sono presto resi conto della gravità del sinistro. Di conseguenza, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari ed anche delle forze dell’ordine.

La scoperta sulla mamma di 37 anni che è finita fuori strada

Gli agenti hanno disposto per tutta la famiglia il tempestivo trasporto in ospedale, con codice di media urgenza. Nonostante tutto nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine hanno disposto per la madre gli esami tossicologici ed alcolemici di rito. Però è proprio dai risultati di questi esami che hanno scoperto che era alla guida del veicolo, con un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite previsto dal codice della strada.

Gli agenti hanno quindi deciso di denunciarla per il reato di guida in strato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato l’incidente. Per fortuna non risulta esserci nessun veicolo coinvolto e nessuno è in grave pericolo.