Un grave incidente stradale è avvenuto sulla Appia Nuova nel comune di Cassino. Ad avere la peggio purtroppo una mamma con i suoi 2 bambini, che al momento risultano essere ricoverati in ospedale ed in condizioni molto critiche, non è ancora chiaro se sono in pericolo di vita.

Gli agenti per ora sono a lavoro per ricostruire la dinamica di questo sinistro. Da ciò che è emerso non risultano esserci altri mezzi coinvolti.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 20 luglio. Precisamente lungo la via Appia Nuova, che si trova nel comune di Cassino, nella provincia di Roma.

La donna era alla guida della sua Lancia Y e con lei c’erano i suoi due bambini. La loro età per ora è ancora sconosciuta.

Quando all’improvviso, o per un malore, una distrazione o qualche ostacolo, ha perso il controllo del suo veicolo. Purtroppo dopo esser uscita fuori strada, ha finito la sua corsa contro un albero che costeggia la carreggiata.

I passanti si sono presto resi conto della gravità del sinistro ed è per questo che hanno allertato tempestivamente il numero Unico di Emergenze. Sul posto sono arrivati i sanitari e con loro anche le forze dell’ordine.

Incidente sulla Appia Nuova, le condizioni della mamma e dei bimbi

La situazione è apparsa critica sin da subito. La mamma ed i suoi due bambini sono rimasti incastrati tra le lamiere del loro veicolo ed è per questo che è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Questi ultimi hanno lavorato a lungo per riuscire a liberarli. Successivamente li hanno affidati alle cure dei sanitari intervenuti.

Al momento tutti i membri di questa famiglia sono ricoverati in ospedale e la situazione risulta essere seria. Nel frattempo le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire la dinamica di questo sinistro e soprattutto la causa che ha portato la donna a perdere il controllo della sua auto.