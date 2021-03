Il Covid ha portato ad un altro tragico decesso, a Cypress, in Texas. Victoria Gallardo, una giovane mamma di soli 33 anni, ha perso la vita pochi giorni dopo aver messo al mondo al mondo la sua bambina. Tutta la famiglia era risultata positiva al tampone, ma le sue condizioni si sono aggravate nel giro di pochi giorni.

Un tragico ed improvviso decesso, che ovviamente ha scosso migliaia di persone. La donna prima di contrarre l’infezione, non aveva nessun problema di salute.

Il marito Armando ha deciso di raccontare la loro triste vicenda sulla nota piattaforma GoFoundMe, in cui ha lanciato anche una raccolta fondi. Purtroppo ora si è ritrovato da solo, a dover crescere i loro 5 bambini.

Tutti hanno parlato di Victoria dicendo che era una mamma amorevole e che era terrorizzata dal Covid. Infatti usciva dalla sua abitazione molto poco, solo per fare le cose essenziali.

Tuttavia, è stata proprio sua figlia di 9 anni Amanda, a contrarre per prima il virus. In seguito, entrambi i suoi genitori e tutti i suoi fratellini sono risultati positivi al tampone. Per questo, in un primo momento sono rimasti in isolamento domiciliare.

La mamma nonostante avesse il Covid, è riuscita anche a mettere al mondo la sua quinta figlia. Però, pochi giorni dopo il parto, le sue condizioni di salute si sono aggravate drasticamente.

Il tragico decesso di Victoria Gallardo

I medici hanno deciso di ricoverarla in ospedale. Tuttavia, con il passare delle ore sono stati costretti a trasferirla nel reparto di terapia intensiva. Non riusciva a respirare autonomamente.

Solo undici giorni dopo il suo ricovero, purtroppo il suo cuore ha cessato di battere per sempre. La sua situazione era peggiorata a tal punto che i dottori non sono riusciti più a far nulla per salvarla. Il marito Armando sull’accaduto ha dichiarato: