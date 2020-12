La mamma di 8 figli, già nota sui social per le numerose interviste e gli articoli dedicati, ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle. Di cambiare vita. E di andarsene in Spagna. Ovviamente da sola, senza portarsi dietro la sua numerosa prole, che rimarrebbe in Inghilterra senza di lei. Ecco i motivi del gesto.

Marie Buchan ha 39 anni. Ed è mamma di 8 figli. In occasione delle prossime vacanze di Natale, ha deciso di concedersi una vacanza. Se ne andrà in Spagna, da sola, perché ha bisogno di una pausa da loro.

A causa del coronavirus, i suoi ragazzi sono stati molto spesso a casa, a Selly Oak, Birmingham, dove la famiglia vive.

Per questo la donna vuole un po’ di tregua. E dopo aver festeggiato il Natale se ne andrà ad Alicante.

La 39enne inglese non usa mezzi termini: ha bisogno di una pausa dai figli perché sono stati a casa spesso e lei non ha potuto lavorare come avrebbe voluto. Il governo non ha aiutato i genitori single come lei, anche se paga regolarmente le tasse.

L’ex ballerina di lap dance vorrebbe tornare al lavoro, ma con 8 figli a casa, con età compresa tra i 6 e ei 16 anni, come potrebbe? Tra l’altro la famiglia non si può permettere un pc o un tablet a testa, quindi i bambini non hanno potuto seguire le lezioni online.

Le parole della mamma di 8 figli fanno il giro del web

La donna, che riceve un sussidio di 500 sterline a settimane, spesso è stata protagonista in tv e sulle riviste, per le sue decisioni e le sue scelte. Questa volta è determinata a non fermarsi di fronte alle critiche.

So che riceverò molti commenti negativi, ma accetterò l’invito ad andare in vacanza. Abbiamo tutti bisogno di una pausa, sarà tempo libero che passerò tra ristoranti e amici.

C’è chi storce il naso di fronte a questa decisione perché la signora Buchan in passato aveva fatto discutere per la decisione di rifarsi il seno o di acquistare un cavallo con i sussidi del governo inglese. Con chi staranno i figli in questo periodo?