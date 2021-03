Questa è una storia davvero molto triste e che ha sconvolto una famiglia intera. La mamma di due bambine muore a pochi mesi di distanza dalla morte del marito. Le due figlie sono rimaste orfane, dopo aver perso prima il papà e poi la loro mamma, in così pochissimo tempo di distanza. Una storia davvero drammatica.

Francesca Di Giovannantonio era una professoressa, mamma di due bambine di soli 7 e 5 anni. La donna purtroppo è morta a 35 anni, trenta mesi dopo il marito, anche lui insegnante. Anche Antonio Evangelista aveva 35 anni.

La coppia è morta con la stessa malattia. La loro storia ha sconvolto la città di Roseto degli Abruzzi e tutta la provincia di Teramo: la coppia infatti era molto conosciuta in città proprio per il ruolo di insegnante.

A raccontare la loro triste storia l’amica Barbara, che sottolinea che adesso Francesca e Antonio sono tornati insieme, lasciando però da sole le due bambine.

Negli ultimi due mesi di vita del marito, morto il 7 agosto del 2018, la donna, laureata in matematica e fisica e docente al liceo “Illuminati” di Atri, aveva cominciato ad avvertire forti dolori allo stomaco.

Non poteva pensare a se stessa, aveva due bimbe piccole da accudire e il marito malato terminale eppure non si lamentava mai: si fermava un attimo, metteva una mano sul ventre e dopo cinque minuti ripartiva più determinata di prima.

Mamma di due bambine morta della stessa malattia del marito

Francesca ha scoperto di avere la stessa malattia del compagno. Diversi oncologi hanno visitato la mamma, ma per lei non c’era più niente da fare. La donna però ha perso la sua battaglia e in molti la ricordano sui social:

Il tuo dolcissimo sorriso rimarrà nei nostri cuori, buon viaggio prof Di Giovannantonio.

Queste le parole di un collega, mentre il sindaco di Roseto aggiunge:

La notizia ha scosso la nostra comunità questa famiglia è stata colpita da una doppia tragedia, che non ha pari

I funerali oggi alle 15.30 nella chiesa di Santa Teresa di Calcutta, nella frazione di Santa Petronilla a Roseto.