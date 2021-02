Funerali dei genitori morti davanti agli occhi della loro bambina di 5 anni: il commovente gesto per la piccola

Un gesto meraviglioso, quello fatto per la bambina di 5 anni che ha visto morire i suoi genitori durante una passeggiata sul Monte Vareno la scorsa domenica. Grazie ad una raccolta fondi lanciata da un’amica di famiglia, sono arrivate grandi e piccole donazioni da parte di tutta l’Italia. Donazioni che hanno già superato i 250 mila euro e che serviranno ad accompagnare la piccola lungo un futuro sereno.

Ieri mattina sono stati celebrati i funerali di Valeria Colletta, 35 anni e Fabrizio Martino Marchi 40 anni. Due bare chiare, un cuscino di rose e le lacrime di tutte quelle persone che li conoscevano e che per sempre preserveranno il loro ricordo.

La famiglia stava trascorrendo una gratificante giornata in montagna, in compagnia di una coppia di amici. Improvvisamente, Valeria è scivolata su una lastra di ghiaccio e Fabrizio ha cercato di afferrarla, ma i due sono precipitati in un dirupo e sono morti sul colpo, davanti agli occhi della loro bambina di 5 anni.

Bambina di 5 anni assiste alla morte dei suoi genitori: le parole del parroco

Una tragedia immane e inaspettata. La piccola ora è affidata ai nonni e sono migliaia le persone che si sono strette al dolore di questa famiglia e che con un piccolo gesto, hanno voluto sostenere la bambina.

Oggi la piccola mi ha chiesto come mai succedono queste cose. E io non ho saputo risponderle.

Queste le parole del nonno ripetute dal parroco durante la celebrazione della funzione funebre.

Ci sono domande più grandi di noi, troppo grandi, alle quali non sappiamo trovare risposte. Noi uomini siamo abituati a trovare per tutte le cose una causa, spesso un colpevole, ma non sempre questo è possibile. La piccola da cinque anni era il centro e il senso della loro vita. Anche l’ultimo gesto di Fabrizio prima di cadere è stato un gesto d’amore. Ha cercato di afferrarla, di fermare Valeria. Ma non ce l’ha fatta. Tutto andrà perduto ma l’amore che noi abbiamo donato rimarrà in eterno.

Marlene Martinelli, cara amica della coppia ha deciso di creare una raccolta fondi per la bambina di 5 anni e grazie al buon cuore di un incredibile numero di persone, è riuscita a raccogliere già 250 mila euro. Soldi che continuano a crescere e che saranno donati ai nonni della piccola.