Tragedia a Pomezia: mamma di due bambini muore sulla Pontina Vecchia. La donna si chiama Nicoletta Sgrò. Stava attraversando la strada quando all’improvviso è giunta un’auto guidata da un uomo di 71 anni che l’ha colpita in pieno. Secondo quanto raccontato dall’automobilista, non si sarebbe nemmeno accorto della sua presenza in strada.

Nicoletta Sgrò ha perso la vita a Pomezia, in via Pontina Vecchia. Famigliari e amici non riescono a credere che la donna non ci sia più. È praticamente morta sul colpo, a causa dell’impatto con la Peugeot 207 guidata da un uomo di 71 anni di Pomezia.

L’automobilista dopo l’impatto si è fermato immediatamente per dargli i primi soccorsi, chiamando anche il 118. Ma per lei non c’è stato nulla da fare: è morta a causa delle ferite gravi riportate durante l’impatto con l’auto dell’uomo, così forte da sbalzarla di 10 metri.

L’uomo di 71 anni ha detto di non essersi accorto della presenza della donna che stava attraversando la strada in via Pontina Vecchia. E purtroppo non ha fatto in tempo a frenare, perché quando si è accorto di lei era troppo tardi.

L’uomo ha subito chiamato i soccorritori e sul luogo del tragico sinistro sono arrivate anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire le dinamiche dell’incidente. Il 71enne rischia l’accusa di omicidio stradale.

Mamma di due bambini muore sulla Pontina Vecchia, il ricordo degli amici

Commoventi le parole degli amici della donna che lascia orfani due bambini piccoli:

