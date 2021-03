La mamma di Edith, la bambina di 2 anni uccisa dalla donna nella loro abitazione di Cisliano, in provincia di Milano, aveva denunciato più volte il marito, da cui sembra si stesse separando. Ma le denunce della donna erano state archiviate. Ecco qual è ora la posizione dei legali della donna accusata dell’infanticidio della figlia.

Fonte Pixabay

Patrizia C. si trova ancora sotto choc reclusa nel carcere di San Vittore. Gli agenti l’hanno fermata con l’accusa di aver soffocato la figlia di due anni: questa la causa del decesso della piccola Edith.

La donna è ritenuta dagli inquirenti responsabile della sua morte e sarebbe accusata di omicidio volontario con premeditazione. Quando i Carabinieri l’hanno trovata in casa era sotto choc, incosciente, mentre sul letto c’era il corpo senza vita della piccola.

Patrizia C. non ha ancora risposto alle domande del gip Carlo Ottone De Marchi. Ma non è nemmeno riuscita a parlare con i suoi legali, Valentina Cristalli e Ilenia Peotta. Gli avvocati avevano chiesto i domiciliari in un luogo di cura. Il gip ha respinto la richiesta, perché secondo l’accusa la donna avrebbe agito con la volontà di uccidere la figlia e di vendicarsi nei confronti del marito.

La donna, mamma di altri due figli, potrebbe incappare in pericolo di reiterazione del reato, per questo dovrà rimanere in carcere. Nemmeno lo stato di choc hanno fatto cambiare idea al gip.

Fonte Pixabay

Gli avvocati della mamma di Edith cercheranno di chiarire la vicenda

I legali sperano che presto sia in grado di parlare, per sentire la sua versione dei fatti. Quello che si sa è che la donna nell’autunno 2020 aveva denunciato il marito per maltrattamenti e stalking.

Fonte Pixabay

A quanto si apprende si era rivolta anche a due centri anti violenza dove seguiva un corso psicologico. Ma la Procura di Pavia ha archiviato le sue denunce anche se c’erano elementi utili a confermare le sue parole. I suoi legali presenteranno atto di opposizione all’archiviazione.