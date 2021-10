Mamma di tre ragazzi spera che uno dei suoi 6 gemelli sia femmina e prepara 6 scatole per conoscere il genere

Questa è la storia di una mamma di tre ragazzi che è rimasta di nuovo incinta. Secondo l’ecografia la donna aspettava non una coppia di gemelli, ma ben sei bambini. Per scoprire se almeno uno di questi sei fosse finalmente una femmina, ha preparato un unboxing speciale, con sei scatole per la festa di rivelazione del genere. Come sarà andata l’apertura delle scatole?

Courtney ed Eric Waldrop erano senza parole quando hanno scoperto che aspettavano dei gemelli. Avevano già tre figli, tutti maschi. E la nuova gravidanza avrebbe allargato ulteriormente la famiglia. Ma non di due bambini in più, perché la donna aspetta 6 gemelli.

La mamma era ovviamente un po’ preoccupata, ma anche felice per quella gravidanza decisamente inaspettata. Aveva però un dubbio. Avendo già avuto tre figli maschi, quali erano le probabilità che almeno uno dei gemelli fosse una bella bambina?

Dopo diversi aborti, la coppia ha deciso di ricorrere alla fecondazione in vitro perché voleva una femmina dopo tre ragazzi. I gemelli sono una possibilità molto reale in questi casi, ma non avevano idea che la gravidanza avrebbe fatto nascere sei bambini.

In poco tempo non solo la gravidanza di Courtney è stata confermata, ma l’ecografia alla quale la donna si è sottoposta ha dimostrato che erano gemelli, ma non 2 o 3. Nel suo grembo stavano crescendo 6 piccole vite.

Mamma di tre organizza una festa di rivelazione del genere dei nascituri

Vanno molto di moda le feste di rivelazione del genere dei nascituri, anche in Italia ci sono star che hanno preso ad esempio questa usanza tipicamente americana. La coppia ha così posizionato 6 scatole davanti alla comunità, per un unboxing davvero speciale.

La coppia di Albertville, in Alabama, era ansiosa di sapere se sarebbe nata una bambina. E anche i fratelli maggiori. Così come la comunità presso cui è stata organizzata una raccolta fondi dalla Solitude Baptis Church. Ci sarà del rosa in quelle scatole?