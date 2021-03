Mamma di un ragazzo disabile implora il vaccino: in suo aiuto, il commovente gesto di un 91enne

Una vicenda che ha fatto il giro dell’intero paese e che ha commosso proprio tutti. A compiere il gesto è stato il signor Giancarlo, di 91 anni. L’anziano ha chiesto alla Regione Toscana di poter cedere la sua dose di vaccino alla signora Cinzia, dopo aver letto la sua storia sui giornali.

Ma partiamo dal principio. Il figlio della signora Cinzia, essendo gravemente disabile, possiede delle difese immunitarie molto basse, il che ha reso fortemente sconsigliabile per lui l’iniezione vaccinale.

Tenendo conto di ciò, la donna ha letteralmente implorato la regione di potersi vaccinare al posto del giovane. È lei infatti che bada a lui 24 ore al giorno, standogli a stretto contatto.

Cinzia, però, non rientrando in nessuna delle categorie che hanno la precedenza per il vaccino, aveva ricevuto una risposta negativa e quindi avrebbe dovuto aspettare. Da lì, l’idea di lanciare un vero e proprio appello alle istituzioni per cercare di sensibilizzarle sull’argomento delle vaccinazioni alle persone estremamente vicine alle persone disabili.

Qui è entrato in gioco il signor Giancarlo. Leggendo la storia di Cinzia e di suo figlio sui giornali, il 91enne ha contattato il suo medico curante per poter cedere la sua dose alla donna disperata.

La signora Cinzia e il signor Giancarlo hanno ricevuto il vaccino

Non è noto se sia accaduto soltanto per il polverone alzato dalla vicenda di Giancarlo, Cinzia e suo figlio. Fatto sta che due giorni fa è arrivata la svolta. Il governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani ha pubblicato un post sul suo account Facebook nel quale annunciava l’ok a procedere con le vaccinazioni per tutti coloro considerati “vulnerabili“. Categoria nella quale, appunto, rientrano anche coloro che assistono da vicino le persone disabili.

Partiremo con i vaccini anche per le persone estremamente vulnerabili da giovedì 4 marzo. Saranno direttamente le aziende sanitarie che li hanno in carico a chiamare i soggetti che rientrano in questa fase comunicando luogo e data della vaccinazione. Se non potranno essere vaccinati per particolari condizioni, verranno vaccinati i conviventi e care giver. Più dosi arrivano e più rapidamente renderemo la #ToscanasiCura!

Ieri, invece, è stata la giornata più bella di tutte. Sia Cinzia che Giancarlo, si sono recati nei rispettivi centri autorizzati e hanno ricevuto entrambi la loro dose di vaccino.

Al termine della somministrazione, i due si sono voluti incontrare e abbracciare. Commozione e felicità non solo per i due protagonisti della vicenda, ma anche per tutti coloro che stavano aspettando delle importanti novità su questo delicato argomento.