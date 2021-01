Svolta nel giallo di Caccamo: c’è un arresto per omicidio e occultamento

Pietro Morreale, il 19enne che si è presentato ai carabinieri ieri, domenica 24 gennaio 2021, facendo ritrovare il corpo della fidanzata 17enne, Roberta Siragusa, sul fondo di un burrone, è al momento in stato di fermo per omicidio e occultamento di cadavere.

Roberta Siragusa: la causa del decesso resta da accertare

A stabilirlo nella giornata odierna, la Procura di Termini Imerese che ha, contestualmente, disposto pure l’autopsia sul corpo della vittima. Benché appaia ormai assodato che si sia trattato di omicidio, la causa del decesso resta da accertare. Il corpo privo di vita è stato portato presso l’istituto di medicina legale del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.

Dalla gelosia all’ultimo screzio

Tuttavia, attraverso il suo avvocato difensore, Pietro Morreale ha reso noto di non aver confessato l’assassinio di Roberta Siragusa. Di fronte ai carabinieri e al pm il diciannovenne si è avvalso della facoltà di non rispondere. In queste ore hanno tenuto, inoltre, banco gli interrogatori, condotti dai carabinieri della compagnia di Termini Imerese ad amici e conoscenti della coppia.

Gli interpellati hanno raccontato del rapporto tra i due, della gelosia di lui, dei litigi e infine dell’ultimo screzio, andato in scena proprio sabato notte, appena prima che la diciassette sparisse nel nulla. Il cadavere è stato rinvenuto nel corso della mattinata di ieri, dopo che Morreale, accompagnato dal padre, si era recato in Caserma.

Cambiamento di carattere

Il drammatico fatto di cronaca è avvenuto a Caccamo, in provincia di Palermo, una cittadina adesso sotto choc. Amici e parenti della Siragusa ricordano il suo carattere gentile e solare, ma pure il suo cambiamento, dal momento in cui aveva intrapreso la storia con Morreale.

Roberta Siragusa: il fidanzato era diventato il centro del mondo

Le persone a lei vicine sottolineano come il rapporto fosse per la giovane diventato il centro del mondo, che l’avesse allontanata dagli amici e dalle passioni. In primis la danza, che aveva lasciato dopo sei anni, una volta dato il via alla relazione con Pietro.