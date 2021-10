Ad Arezzo grave incidente stradale, che ha provocato danni alla circolazione e che ha obbligato un bambino piccolo a essere ricoverato in ospedale in gravi condizioni con la madre. Mamma e bimbo di 4 anni sono stati investiti, infatti, da un furgone, che li ha centrati in pieno. Quali sono le condizioni di salute dei feriti?

Fonte foto da Pixabay

L’incidente ha avuto luogo nel primo pomeriggio di martedì 19 ottobre 2021, intorno alle ore 16.30. Mamma e figlio si trovavano in via Raffaele Sanzio quando un furgone che sopraggiungeva sulla carreggiata li ha colpiti in pieno, causando ferite anche gravi.

A farne le spese una mamma con il suo bambino di 4 anni, che vivono nella città toscana. I soccorritori sono subito stati allertati per prestare i primi soccorsi alle persone investite, prima del trasferimento d’urgenza in eliambulanza presso due diversi ospedali della Regione.

La mamma e il bambino sono subito apparsi in gravi condizioni. Il piccolo di soli 4 anni è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso presso l’ospedale pediatrico Meyer che si trova nel capoluogo toscano, a Firenze.

Anche la mamma è stata caricata a bordo di un eliambulanza, dopo aver ricevuto sul luogo le prime cure del caso. La donna, però, non ha potuto seguire il figlio ricoverato nella struttura pediatrica fiorentina. Attualmente lei si trova ricoverata presso l’ospedale di Careggi.

Fonte foto da Pixabay

Mamma e bimbo di 4 anni investiti: preoccupano le condizioni di salute di entrambi

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118 con ambulanza BLSD, automedica e l’elisoccorso, sono sopraggiunti subito gli agenti della Polizia Municipale, per tutti i rilievi del caso.

Fonte foto da Pixabay

Mamma e figlio camminavano a piedi in strada e sono stati sbalzati di tre metri in avanti. Le loro condizioni di salute sono preoccupanti. Si spera che entrambi possano presto riprendersi e fare ritorno a casa.