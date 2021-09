Tragedia nelle Marche. Neo mamma muore cadendo dal balcone di casa sua ad Ancona, capoluogo della Regione del centro Italia. La giovanissima donna aveva da poco avuto il suo bambino. Una grave perdita per la famiglia e per il piccolo, rimasto appena nato orfano della sua mamma. Gli agenti parlano di ipotesi suicidio, forse per depressione post partum?

Fonte foto da Pixabay

Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti dopo il terribile incidente, la neo mamma di 30 anni si sarebbe lasciata volontariamente cadere dal terrazzo di casa sua, a Rosora, piccolo comune in provincia di Ancona nelle Marche. Erano all’incirca le 9.30 del mattino di lunedì 27 settembre 2021.

La ragazza, che d a poco era diventata mamma di un bambino, è morta sul colpo a causa delle lesioni molto gravi riportate dopo la caduta di molti metri dal balcone di casa sua sull’asfalto. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Secondo quanto si apprende, sul posto sono subito giunti i soccorritori del 118, a bordo di un’ambulanza e un’automedica. Anche l’eliambulanza ha raggiunto un luogo vicino alla casa della donna, atterrando in un campo sportivo poco distante, nella speranza di salvare la mamma.

Purtroppo, però, le lesioni riportate dopo la caduta sono state così gravi che la donna è morta sul colpo. Sul luogo della tragedia sono giunti anche gli agenti di Polizia e i Carabinieri della stazione locale per iniziare tutte le indagini sul suo caso.

Fonte foto da Pixabay

Neo mamma muore cadendo dal balcone: soffriva di disturbi psichici

Per gli agenti non ci sono dubbi: la donna si sarebbe gettata volontariamente dal terrazzino di casa. Attraversava un momento molto delicato e soffriva di disturbi psichici, forse proprio di depressione post partum.

Fonte foto da Pixabay

Tutta la comunità locale si stringe alla famiglia, conosciuta in paese e molto amato. E in particolare si stringe al piccolo bambino rimasto orfano improvvisamente della sua mamma, a pochissimi giorni di vita.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: