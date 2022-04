Valerie Glodan e Kira sono diventate due angeli, dopo che la Russia ha sferrato il suo attacco missilistico nella giornata di sabato nella città in cui vivevano. Mamma e figlia di 3 mesi sono morte a Odessa, in Ucraina, in una guerra iniziata dalle truppe russe che va avanti da due mesi. E che ha già causato molte morti tra i civili.

Il diavolo è qui! Putin uccide gli ucraini con i razzi balistici. I russi ci uccidono. I bambini muoiono, aiutate l’Ucraina, aiutateci.

Il primo marzo 2022 la giovane mamma ucraina aveva pubblicato un post su Instagram in cui chiedeva aiuto a tutto il mondo per la guerra che era scoppiata nel suo paese. La donna, una giovanissima giornalista diventata mamma da tre mesi della sua piccola Kira, è morta durante l’ultimo attacco a Odessa.

Sabato 23 marzo 2022 le truppe russe hanno lanciato un attacco missilistico nella città di Odessa. Sono stati distrutti palazzi, nelle strade ci sono macerie ovunque e i morti tra i civili sono tanti. Tra questi anche una giovane mamma che poco tempo fa scriveva della gioia di essere madre:

Le 40 settimane migliori della mia vita. La nostra bambina ha un mese, il suo papà le ha portato i primi fiori. Questo è un nuovo livello di felicità.

Mamma e figlia di 3 mesi morte a Odessa in Ucraina, in un attacco missilistico di Mosca

Valerie era nata a Cherson, ma viveva a Odessa con il marito Yuri, che lavora come chef. Da poco la coppia aveva avuto una bambina, Kira. Oggi le immagini della gioia per una nuova vita messa al mondo stridono con quelle della guerra in cui madre e figlia sono morte insieme, abbracciate.

Il papà Yuri, sopravvissuto alle bombe, è disperato:

Ora siete nel regno dei cieli. Sarete sempre nei nostri cuori.

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, definendo i russi «nazisti» e «bastardi sanguinari», ha ricordato la piccola Kira: