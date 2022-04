Secondo il leader ucraino Zelensky nella guerra in Ucraina questa è una settimana cruciale e decisiva. Le sorti del suo paese, invaso ormai più di un mese e mezzo fa dall’esercito russo su volontà di Vladimir Putin, potrebbero decidersi proprio in questi giorni. Mentre ancora tante persone stanno lasciando il proprio paese verso un destino sempre più incerto.

Queste le parole del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, nel classico discorso che ogni giorno tiene per la sua popolazione e per i suoi soldati. In questa occasione ha voluto mettere tutti in allarme e in guardia in merito all’imminente battaglia per la conquista del Donbass, che sembra ormai essere l’obiettivo finale di Vladimir Putin. Una battaglia che si prevede sanguinosa.

Le truppe russe si stanno predisponendo per operazioni militari su larga scala nell’Est del nostro Paese.

Queste le parole del presidente ucraino, che poi ha aggiuinto:

Non sappiamo quanti armi russe ci saranno ma sicuramente ce ne saranno molte di più di quanto ce ne siano state finora. Possono usare ancora più missili, ancora più bombe aeree contro di noi. Ma ci stiamo preparando per queste loro azioni e risponderemo.

Guerra in Ucraina settimana cruciale: le parole del presidente ucraino alla popolazione

Zelensky, poi, torna a parlare degli aiuti dai paesi esteri. Queste le sue parole alla CBS:

Tutto dipende da quanto velocemente saremo aiutati dagli Stati Uniti. Ad essere onesti, se saremo in grado di sopravvivere all’offensiva russa dipende da questo. Ho fiducia al 100% nel nostro popolo e nelle nostre forze armate. Ma sfortunatamente non ho la certezza che riceveremo tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

Poi le accuse contro la Russia: